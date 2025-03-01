Süper Lig’in 26. Haftasında Beşiktaş sahasında Kayserispor’u konuk etti. Karşılaşma aynı zamanda çok önemli bir teknolojiye ev sahipliği yaptı.  Türkiye'de ilk kez futbolcular, maçta vücut kamerası taktı.

Beşiktaş - Kayserispor maçında vücut kameralarını Semih Kılıçsoy ve Batuhan Özgan taktı.

Yayıncı kuruluşta görüntüler ekrana verilirken büyük ilgi gördü ve, 'Konsol oyunları gibi' yorumları yapıldı.

(Görüntüler yayıncı kuruluştan alınmıştır)