Süper Lig’in 26. Haftasında Beşiktaş sahasında Kayserispor’u konuk etti. Karşılaşma aynı zamanda çok önemli bir teknolojiye ev sahipliği yaptı. Türkiye'de ilk kez futbolcular, maçta vücut kamerası taktı.
Beşiktaş - Kayserispor maçında vücut kameralarını Semih Kılıçsoy ve Batuhan Özgan taktı.
Yayıncı kuruluşta görüntüler ekrana verilirken büyük ilgi gördü ve, 'Konsol oyunları gibi' yorumları yapıldı.
📹 Bodycam, ilk kez Tüpraş Stadyumu'nda deneniyor— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) March 1, 2025
👀 Semih Kılıçsoy ve Batuhan Özgan'ın gözünden ısınma
🎮 "Konsol oyunları gibi olmuş değil mi?"
🗣 #beINSÜPERLİG pic.twitter.com/uyaD67I6Yz
(Görüntüler yayıncı kuruluştan alınmıştır)