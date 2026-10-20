Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Dr. Mehmet Tatlı, mesleğinden kalan zamanlarda Edremit ilçesinde bulunan evinin 300 metrekarelik bahçesinde sıra dışı bir üretime imza atıyor. Bahçesinde geleneksel sebze ve meyvelerle birlikte egzotik türleri de yetiştiren Tatlı, hobisini adeta bir botanik bahçesine dönüştürdü.

AŞI YÖNTEMLERİYLE FARKLI TÜRLERİ BİR ARAYA GETİRDİ

Karar'ın haberine göre, internetten yaptığı araştırmalarla bahçe merakının başladığını ve deneme yanılma yoluyla üretimi geliştirdiğini belirten Tatlı, bahçesindeki çalışmaları hakkında şu bilgileri aktardı: "Goji berry üç ayrı çeşidiyle Van’ın iklimine tamamen uyum sağladı. Tatları da son derece güzel. Altın çilek aromatik yapısıyla öne çıkıyor ve her yıl ekim alanını genişletiyorum. Pepino meyvesi de zaman zaman meyve veriyor ve tadı kavunu andırıyor. Aşı yöntemleriyle farklı türleri bir araya getirdim. Paraguay şeftalisini erik ve kayısı ağaçlarına aşıladım. Şu anda kayısının bir dalı Paraguay şeftalisi veriyor. Bir erik ağacında dört çeşit erik, bir kiraz ağacında ise beyaz, Napolyon ve kirtik olmak üzere üç farklı kiraz türü elde ettim. Sarmaşık güle normal gül aşısı da başarıyla tuttu."

300 METREKARELİK ALANDA ZENGİN ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ

Bahçede sadece egzotik meyveler değil, yerel ve geleneksel meyve türleri de bir arada yetişiyor. Yetiştirdiği ürünlerin çeşitliliği ve meyve verme durumlarına değinen tıp uzmanı, hasat durumunu şu sözlerle paylaştı: "İncir ağacımız meyve verdi; Trabzon hurması ve kivi fidanlarımız tuttu ancak henüz meyve vermedi. Kestane de bölgemize uyum sağladı. Bunların dışında pavlonya, karadut, elma, armut, ayva, vişne, iğde, badem, kayısı ve erik gibi geleneksel türleri de yetiştiriyorum. Tek bir kökten gelişerek duvarın tamamını kaplayan aromatik üzümümüz ise yüksek verim veriyor; ağızda hoş bir çiçek kokusu bırakıyor. Bu üzümleri komşularımızla ve yoldan geçen vatandaşlarla paylaşıyoruz."