Kuşakkaya Köyü Muhtarı Hasari Oğuz, heyelan sonrasında devlet tarafından inşa edilen köyün Türkiye'de bir ilk ve örnek model olduğunu belirtti. Oğuz, dairesel projelendirmenin köy halkı tarafından da çok benimsendiğini ve korunduğunu ifade etti.