Adıyaman merkeze bağlı Kuşakkaya köyü, 1970 yılında meydana gelen heyelan felaketinin ardından riskli bölge ilan edildi. Eski yerleşim alanının tehlike arz etmesi üzerine devlet eliyle yeni bir alana taşınma süreci başlatıldı.
Afet sonrası hazırlanan özel imar planı kapsamında 1973 yılında köyün yapımına başlandı. Mimarlar tarafından dairesel bir planla tasarlanan proje, Türkiye'deki geleneksel kırsal mimari kalıplarının dışına çıktı.
82 KONUT HALKA ŞEKLİNDE
Köylülerin "Selanik Projesi" olarak adlandırdığı çalışma çerçevesinde bölgeye 82 afet konutu inşa edildi. Yapımı tamamlanan planlı konutlar, 1982 yılında hak sahiplerine resmi olarak teslim edildi.
Köyün tam merkezinde ortak kullanım alanları yer alırken, evler bu merkezin çevresine nizami bir halka şeklinde sıralandı. Bu planlı yapı, köye gökyüzünden bakıldığında tamamen simetrik ve sıra dışı bir siluet kazandırıyor.
FOTOĞRAFÇILARIN ODAĞINDA
Aradan geçen onlarca yıla rağmen özgün mimari yapısını eksiksiz koruyan Kuşakkaya köyü, son yıllarda turistik bir ilgi odağı haline geldi. Köy, özellikle gezginlerin, fotoğraf sanatçılarının ve dron pilotlarının uğrak noktaları arasında yer alıyor.
Günün Trend Haberleri
Kuşakkaya Köyü Muhtarı Hasari Oğuz, heyelan sonrasında devlet tarafından inşa edilen köyün Türkiye'de bir ilk ve örnek model olduğunu belirtti. Oğuz, dairesel projelendirmenin köy halkı tarafından da çok benimsendiğini ve korunduğunu ifade etti.
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