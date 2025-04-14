2013 yılında satın aldığı tabletin kutusundan çıkan salatalığa verdiği tepkiyi kayda alarak viral olan ve "Tablet Reis" lakabıyla tanınan Onurcan Güzel, yıllar sonra yaptığı açıklamayla tekrar gündeme geldi. Çocuk yaşta sosyal medyada tanınan Güzel, cinsiyet geçiş sürecine girdiğini ve ameliyat olacağını duyurdu.

"BENİM HAYATIM, BENİM YOLUM"

Yaklaşık yedi saat sürecek bir ameliyata gireceğini söyleyen Güzel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu benim hayatım. Artık istediğim bedene ve istediğim ruha kavuşuyorum" ifadelerini kullandı.

Daha önce de vücudunun birçok bölgesine yaptırdığı dövmelerle gündeme gelen Güzel, destek mesajları için ailesine ve takipçilerine teşekkür etti: "Beni destekleyen abim, halam ve sizler varsınız. Bu, bana güç veriyor."

SOSYAL MEDYADA YOĞUN İLGİ

Onurcan Güzel'in paylaşımı kısa sürede binlerce etkileşim aldı. Takipçileri hem destek mesajları hem de geçmişe dönük nostaljik yorumlarla süreci yakından takip ettiklerini belirtti. Bazı kullanıcılar, "Tablet Reis şimdi kendi yolculuğuna çıkıyor" ifadeleriyle duygularını paylaştı.