Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının "6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2025 Temmuz Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 17 milyon 326 bin 143 işçiden, yüzde 14,02'sine denk gelen 2 milyon 429 bin 527'si herhangi bir işçi sendikasına üye.

Toplam 20 iş kolu arasında en fazla işçinin yer aldığı alan, 4 milyon 526 bin 306 işçiyle "ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar" oldu. Bunu 1 milyon 967 bin 585 işçiyle "metal" ve 1 milyon 857 bin 769 işçiyle "inşaat" iş kolları izledi.

Türk Metal Sendikası, sahip olduğu 284 bin 541 üyeyle tüm işçi sendikaları arasında ilk sırada yer aldı. Türk Metal Sendikasını 263 bin 999 üyeyle Hizmet-İş, 224 bin 289 üyeyle Öz Sağlık-İş takip etti.