İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, Atina-Venedik seferi kapsamında rotasını Akdeniz’e çeviren gemideki yaklaşık iki bin yolcu, sabah saatlerinde kabinlerinin kapısına bırakılan resmi bir bildirimle İskenderiye durağının iptal edildiğini öğrendi.

Mısır makamları giriş yasağının gerekçesine dair resmi bir açıklama yapmazken, seyahat şirketinin üst yöneticisi Rich Campbell kararın kendileri için büyük bir sürpriz olduğunu ve Mısır sularına giriş izni alamadıklarını doğruladı.

Geçtiğimiz yıl benzer bir seferi sorunsuz tamamladıklarını hatırlatan şirket yetkilileri, İskenderiye durağını kurtarmak için yürüttükleri diplomatik girişimlerin sonuçsuz kaldığını belirtti.

TÜRKİYE'YE GELMEK İSTİYORLARDI

Mısır, aslında geminin Türkiye tarafından reddedilmesinin ardından rotaya eklenen yeni durak noktasıydı. Orijinal planlamaya göre 5 Temmuz'da yola çıkan kruvaziyer gemisinin Ege'nin gözde turizm merkezi Kuşadası ile İstanbul'u ziyaret etmesi öngörülüyordu.

Ancak Türk yetkililer, gemiyi kiralayan grubun niteliğinin "toplum yapısı ve ülkenin ahlaki değerleriyle bağdaşmadığını" ve planlanan ziyaretin kamuoyunda tepki doğurduğunu belirterek limanlara yanaşma izni vermemişti.

YASALARDA YASAK DEĞİL AMA...

Eşcinselliğin resmen yasa dışı olmadığı ancak toplumsal olarak tabu kabul edildiği hem Mısır hem de Türkiye’de, yetkililerin LGBTQ+ topluluğuna ve etkinliklerine yönelik muhafazakar bir tutum sergilediği biliniyor.

Mısır’da bu durum sıklıkla "ahlaksız davranış" ve "sefahat" karşıtı yasalar üzerinden sınırlandırmalara yol açıyor. Akdeniz'deki üst üste iki vetonun ardından rota değiştirmek zorunda kalan Virgin Voyages şirketi, Mısır’ın kararından büyük hayal kırıklığı duyduklarını açıklayarak gemiyi Karadağ’ın Kotor şehrine yönlendirdi.