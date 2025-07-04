Başsavcılığın internet sitesinde yayımlanan siyasi parti üye sayılarına göre, AKP, Türkiye'de üye sayısı bakımından ilk sırada yer alıyor. 10 milyon 878 bin 733 üye ile ilk sırada bulunan AKP'yi, 1 milyon 903 bin 432 üyeyle CHP izliyor.

TBMM'de grubu bulunan partilerden MHP'nin 497 bin 428, İYİ Partinin 392 bin 803, DEM Parti'nin 15 bin 912, Saadet Partisinin 246 bin 842 kayıtlı üyesi bulunuyor.

Yeniden Refah Partisinin üye sayısı 650 bin 73 olarak kayıtlara geçerken Demokrat Partinin 315 bin 786, Demokrasi ve Atılım Partisinin (DEVA) 129 bin 112, Büyük Birlik Partisinin ise 111 bin 34 üyesi yer alıyor.

Anayasa Mahkemesinde temelli kapatılması istemli davası devam eden Halkların Demokratik Partisinin (HDP) üye sayısı da 13 bin 970.

Diğer bazı partilerin üye sayıları şöyle:

Anahtar Parti 42 bin 851, Anavatan Partisi 22 bin 895, Gelecek Partisi 62 bin 243, Memleket Partisi 50 bin 140, Türkiye İşçi Partisi 36 bin 44, Türkiye Komünist Partisi 6 bin 882, Vatan Partisi 12 bin 343, Zafer Partisi 72 bin 423, Demokratik Sol Parti 23 bin 10, Hür Dava Partisi 15 bin 374, Bağımsız Türkiye Partisi 13 bin 908.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, siyasi partilerin üye sayıları her yılın ocak ile temmuz aylarının ilk haftasında internet sitesinde güncellenerek yayımlanıyor.