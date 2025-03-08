Metropoll'ün Şuba ayı araştırmasına katılan kadınlar Türkiye genelinde kadınların toplum içinde yaşadığı en büyük sorunun şiddet olduğunu belirtti.

Metropoll Araştırma, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Türkiye'nin Nabzı Şubat ayı araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Ankete Türkiye genelinde 26 bölgeyi esas alan 28 ilde tabakalı örnekleme ve ağırlandırma yöntemiyle 14-18 Şubat tarihlerinde 1026 kişiyle yapıldı.

Kadın ve erkeklerin verdiği yanıtların oranları ayrı ayrı paylaşıldı.

Kadınların yüzde 26.6'sı Türkiye'de kadınların en büyük sorununun şiddet olduğu belirtirken ikinci sırada ise eğitimsizlik oldu. Yüzde 15.1 toplum baskısı derken, yüzde 10.8 ise kadın-erkek eşitsizliğine değindi.

En büyük sorun olarak işsizliği gören kadınların oranı 4.3 olurken hepsinin kadınların en büyük sorunu olarak görenler ise yüzde 14.8 oldu.