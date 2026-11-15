The Daily Telegraph'ta yer alan habere göre, Avustralya İklim Değişikliği Bakanı Chris Bowen ve Başbakan Anthony Albanese'in Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler COP31 İklim Zirvesi için yaptıkları dudak uçuklatan harcamalar, Avustralya'da büyük bir tepkiye yol açtı. Ülkede yaşanan hayat pahalılığı ve art arda gelen beş faiz artışına rağmen, siyasetçilerin ve beraberindeki heyetin Türkiye'deki ağırlama ve otel masraflarının vergi mükelleflerine yaklaşık 2,2 milyon dolara mal olacağı ortaya çıktı.

Geceliği Binlerce Dolarlık Beş Yıldızlı Lüks Konaklama

Başbakan Albanese ve Bakan Bowen'ın iki haftalık zirve süresince Akdeniz manzaralı, 415 metre uzunluğunda özel plajlı ve Antik Roma temalı havuzlara sahip "Xanadu Resort High Class Belek" adlı beş yıldızlı otelde konaklaması eleştiri oklarının hedefi oldu. Kamu ihale portalı AusTender'da yayınlanan belgelere göre, Bakan Bowen'ın departmanı otel, konaklama ve toplantı tesislerinin sağlanması için Coral Seyahat A.Ş.'ye 872 bin 682 dolarlık bir sözleşme verdi. Ayrıca Türkiye merkezli bir etkinlik yönetimi şirketine de yaklaşık 1,3 milyon dolar değerinde iki ayrı yüksek meblağlı sözleşme imzalandığı ortaya çıktı.

Zirve dönemi için fiyatların tavan yaptığı lüks resortta, gecelik standart oda fiyatlarının bin 262 dolardan başlayıp 2 bin 93 dolara kadar çıktığı belirtiliyor. Başbakanlık ofisi ise Albanese ve 190 kişilik Avustralya delegasyonunun toplam konaklama masrafını ve otelden 33 kilometre uzaklıktaki konferans alanına VIP transfer masraflarını açıklamayı reddederek, "Harcamalar olağan şekilde beyan edilecek ve raporlanacaktır" demekle yetindi.

32 Bin Dolarlık Espresso Faturası: "Kendi Nescafe'sini Getirsin"

Zirvede harcamalarıyla en çok dikkat çeken kalemlerden biri de kahve faturası oldu. Muhalefetin enerji ve emisyon azaltma sözcüsü Dan Tehan'ın sert tepki gösterdiği ihale kayıtlarına göre, Avustralya Pavyonu ve Delegasyon Ofisi'ne kahve tedarik etmesi için "Espresso Akademi Gıda Danışmanlık Sanayi ve Ticaret" adlı Türk işletmesine 32 bin dolarlık bir sözleşme verildi. 11 gün boyunca pavilyonda ücretsiz kahve, ekipman, kahve çekirdeği ve günde sekiz saat çalışan baristaları kapsayan bu harcama, delegeleri Avustralya pavyonuna çekmek için bir "etkileşim aracı" olarak savunuluyor. Ancak Muhalefet Sözcüsü Tehan, Brezilya'daki bir önceki zirvenin tüm masraflarının 1,5 milyon dolarla sınırlandırıldığını hatırlatarak bu maliyet artışını "affedilemez" olarak nitelendirdi. Tehan, "Chris Bowen kendi Nescafe'sini yanında getirmeliydi. Avustralya'da bir kriz olduğunun ne zaman farkına varacaklar? Vergi mükelleflerinden özür dileyip istifa etmeli çünkü onların parasının israf etmek istemediği tek bir doları bile yok," ifadelerini kullandı. Ayrıca, bakanlığın kamu bütçesinden sivil toplum kuruluşlarını ve danışmanlık firmalarını Türkiye'ye göndermek için 700 bin dolara yakın ek harcama yaptığı da ifşa oldu.

Şampanya, Özel Uşak ve Spa Keyfi

Zirvenin "müzakereler başkanı" rolünü üstlenen Bowen ve beraberindeki heyetin kaldığı lüks tesisin sunduğu olanaklar, politikacıların iklim çabalarını gölgede bıraktı. Toros Dağları manzaralı, şampanya ve özel uşak hizmetinin sunulduğu lüks odalarda kalan heyet için resortta; 14 farklı bar ve restoran, ödüllü 18 delikli golf sahası, tenis kortları ve Uzak Doğu masajlarının sunulduğu Shang-Du Spa gibi sayısız imkan bulunuyor. Başbakan Albanese ve Bakan Bowen'ın akıllı telefon radyasyonunun cinsel organlarına etkileri üzerine yaptıkları bir sohbetin mikrofonlarının açık kalması (hot-mic) sonucu kazara sızmasıyla gündemi meşgul etmelerinin hemen ardından, tüm bu lüks harcamaların detaylarının gün yüzüne çıkması Avustralya kamuoyundaki öfkeyi giderek tırmandırıyor. Başbakan Albanese Cuma günü Türkiye'den ayrılırken, Bakan Bowen'ın vergi mükelleflerinin hesabına en az bir hafta daha bu lüks tesiste kalmaya devam edeceği bildirildi.