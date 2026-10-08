Ardahan’ın Çıldır ilçesinde, Karaçay Kanyonu’nun sarp yamaçlarında yükselen Şeytan Kalesi, ulaşılması güç konumu ve görkemli yapısıyla dikkat çekiyor. Iğdır ve Kars’tan gelen dağcılar ile doğaseverler, düzenledikleri yürüyüş sırasında kaleyi ziyaret ederek tarihi yapıyı yakından inceleme fırsatı buldu.

ÜÇ TARAFI UÇURUMLARLA ÇEVRİLİ

Yıldırımtepe köyü sınırlarında bulunan ve eski adı Rabat olan yerleşimin yakınındaki Şeytan Kalesi, derenin kenarındaki yüksek kayalık üzerine inşa edilmiş. Üç tarafı uçurumlarla çevrili olan kaleye yalnızca dar ve zorlu bir patikadan ulaşılabiliyor.

Deniz seviyesinden yaklaşık 1910 metre yüksekte bulunan kale, konumu sayesinde geçmişte önemli bir savunma noktası olarak kullanıldı. Asimetrik bir plana sahip yapının surları yaklaşık 161 metreye 93 metrelik bir alana yayılırken, üç kulesinden biri günümüze kadar büyük ölçüde sağlam ulaşmış durumda.

GİRİŞİ KALENİN ALTINDAN

Kalenin altında yer alan gizli giriş kapısı da yapının dikkat çeken bölümleri arasında bulunuyor. Kayalık araziye uyum sağlayacak şekilde konumlandırılan yapı, ulaşılması güç mimarisiyle geçmişte kaleyi ele geçirmek isteyenler için ciddi bir engel oluşturmuş.

Şeytan Kalesi adının da yapının son derece sarp ve ulaşılması güç konumundan kaynaklandığı düşünülüyor. Kale hakkında bölge halkı arasında anlatılan çeşitli efsaneler de bu ismin zamanla yaygınlaşmasına neden olmuş.

KALENİN TARİHİ URARTULARA KADAR UZANIYOR MU?

Şeytan Kalesi’nin ilk olarak Urartular döneminde inşa edildiğine ilişkin görüşler bulunuyor. Öte yandan bu iddiayı kesin biçimde doğrulayan bir tarihi belge bulunmuyor. Araştırmacılar, kalede görülen mevcut mimari izlerin erken Orta Çağ dönemine işaret ettiğini belirtiyor.

Stratejik konumu nedeniyle bölgede çok daha eski dönemlerden itibaren bir savunma yapısının bulunmuş olabileceği değerlendiriliyor. Kale, 16. yüzyıldan itibaren Osmanlı döneminde de kullanılmaya devam etti.

DOĞASEVERLERİ HAYRAN BIRAKAN TARİHİ MİRAS

Karaçay Kanyonu çevresinde gerçekleştirilen yürüyüşe katılan dağcılar ve doğaseverler, zorlu parkurun ardından ulaştıkları kalenin mimarisinden etkilendi. Bölgeyi daha önce sosyal medya üzerinden gören ziyaretçiler, yapıyı yerinde incelemenin farklı bir deneyim olduğunu ifade etti.