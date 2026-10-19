Bursa'nın İnegöl ilçesinde orman işçileri, Uludağ'ın sarp yamaçlarında kestikleri dev tomrukları 1889 yılından bu yana kullanılan çelik halatlı hava hattı sistemiyle taşıyor. Ulaşılması zor arazilerde kamyonların giremediği noktalarda devreye giren bu asırlık yöntem, tonlarca ağırlıktaki ağaçların dağdan aşağıya havadan nakledilmesini sağlıyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Saadet Mahallesi'nde yürütülen ormancılık faaliyetlerinde, 1889 yılına dayanan tarihi bir nakliye yöntemi günümüzde de aktif olarak kullanılmaya devam ediyor. Uludağ'ın yüksek rakımlı ve sarp coğrafyasında kesimi yapılan ağaçlar, modern ağır vasıtaların ulaşamadığı noktalarda 137 yıllık bir mühendislik geleneği olan hava hattı sistemiyle dağdan aşağıya indiriliyor.

KAMYON YERİNE ÇELİK HALATLARLA HAVADAN NAKLİYE

Orman yollarının dar, eğimin ise çok yüksek olduğu arazilerde devasa ağaç kütükleri, yüksek noktalara kurulan çelik halatlar üzerindeki özel taşıma düzeneğine bağlanıyor. Tonlarca ağırlıktaki tomruklar, kamyonlarla karadan tehlikeli ve zorlu bir yolculukla taşınmak yerine, gerilen çelik hatlar üzerinden havada süzülerek güvenli bir şekilde toplama merkezlerine ulaştırılıyor.

İŞÇİLERİN YÜKÜNÜ HAFİFLETİP ULAŞIM ENGELİNİ AŞIYOR

Sarp yamaçlarda ve uçurumlu bölgelerde kurulan havadan taşıma sistemi, zorlu orman şartlarında çalışan işçilerin fiziksel yükünü büyük oranda ortadan kaldırıyor. Karayoluyla indirilmesi imkansız olan veya günlerce sürebilecek meşakkatli tomruk nakliyesi, dağların arasına kurulan bu asırlık sistem sayesinde hem iş güvenliğini artırıyor hem de coğrafi engelleri ortadan kaldırarak üretimi hızlandırıyor.