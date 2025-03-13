FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından GATA başta olmak üzere 32 askeri hastane kapatıldı, sivilleşerek Sağlık Bakanlığı’na devredildi. Operasyonlarda yaralanan Mehmetçiği tedavi eden 2 bin 43 savaş cerrahisi uzmanının sayısı giderek azaldı.

SİSTEM GERİYE GİTTİ

Askeri doktorlar ya emekli oldu ya da özel hastanelere geçti. 2016 yılından beri askeri hastanesi bulunmayan tek NATO ülkesi Türkiye oldu. Askeri sağlık sistemi geriye giderken Milli Savunma Bakanlığı, Afrika ülkeleri Gambiya ve Zimbabve’nin yanı sıra Romanya ve Kosova ile askeri tıp ve sağlık eğitimi konusunda işbirliği anlaşması imzaladı.

MUHTAÇ MI OLDUK?

2018-2023 arasında Genelkurmay Başkanlığı yapan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile dört ülkenin savunma bakanları arasında imzalanan anlaşmalar, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş imzası ile önceki gün Dışişleri Komisyonu’na sevkedildi. Komisyon üyesi ve CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Askeri hastanelerimizi kapattık şimdi geri kalmış Afrika ülkeleri ile askeri tıp ve sağlık eğitimi işbirliği yapacağız. Askeri tıp eğitimi vereceksek hangi uzmanlarla vereceğiz? Onlar bize verecekse o zaman durum daha vahim, Afrika’ya muhtaç mı olduk?” dedi.

Savaşlara girmeyen Norveç’in bile var

Türkiye'nin yaklaşık 520 bin aktif askeri, 400 bine yakın da yedek askeri bulunuyor. Ordusunda 34 bin askeri barındıran Avusturya’da tam teşekküllü üç askeri hastane ve savaş cerrahisi uzmanları var. I. Dünya Savaşı’nda tarafsızlık kararı alan, II. Dünya Savaşı’nda teslim olan Norveç’te bile askeri hastane var.

Cumhur’un küçük ortağı da istiyor

Askeri hastanelerin açılması isteğine Cumhur İttifakı’nın küçük ortağı DSP de katıldı. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, “Askeri hastanelerin açılması mutlak bir ihtiyaçtır. GATA adıyla yeni bir hastane yapılmalı ve Erzurum, İzmir, İstanbul, Adana, Diyarbakır, Malatya’ya birer askeri hastane inşa edilmeli” dedi.