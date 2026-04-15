İkinci el otomobil piyasasında "değer kaybetmeyen" ve satışa çıktığı anda alıcı bulan modeller, yatırımcıların ve araç sahiplerinin odak noktası olmaya devam ediyor. Açıklanan son verilere göre, düşük işletme maliyetleri ve geniş servis ağına sahip modeller, ilan sitelerinde en kısa bekleme süresine sahip araçlar olarak kaydedildi.
ZİRVEDE RENAULT CLIO VE FIAT EGEA YER ALIYOR
2026 yılı ikinci el verilerine göre, pazarın en hızlı el değiştiren otomobili Renault Clio oldu. Şehir içi kullanımda sunduğu yakıt ekonomisi ile hem ilk araç alıcılarının hem de filo kullanıcılarının bir numaralı tercihi olan model, satış hızı şampiyonluğunu koruyor. Listenin ikinci sırasında ise parça bolluğu ve düşük bakım maliyetleriyle öne çıkan Fiat Egea yer aldı. Özellikle Egea Cross versiyonlarının piyasada en çok aranan modeller arasında olduğu bildirildi.
JAPON VE ALMAN MODELLERİ GÜVEN VERİYOR
Dayanıklılık ve düşük arıza oranıyla bilinen Toyota Corolla listenin üçüncü sırasında yer alırken, onu Türkiye'deki geniş servis ağı ve bagaj hacmi avantajıyla Renault Megane takip etti. Volkswagen grubunun ikonik modelleri Golf ve Passat ise yüksek kilometreli örneklerinde dahi "yatırım aracı" statüsünü koruyarak hızlı satış listesindeki yerlerini aldı.
TÜRKİYE'NİN EN HIZLI SATILAN 10 OTOMOBİLİ
Renault Clio: İlana girdiği gün satılma oranıyla piyasanın lideri konumunda bulunuyor.
Fiat Egea: Ekonomik yakıt tüketimi ve Cross versiyonlarının popülerliğiyle zirveyi zorluyor.
Toyota Corolla: Sorunsuzluk algısı ve yüksek güven kredisiyle hızlı alıcı buluyor.
Renault Megane: Geniş bagaj hacmi ve yaygın servis ağıyla sedan pazarının güçlü oyuncusu.
Volkswagen Golf: Sınıfındaki kalite algısı sayesinde değerini en iyi koruyan modellerden biri.
Volkswagen Passat: D segmentinde marka algısı ve konforuyla yatırım aracı olarak görülüyor.
Honda Civic: Eco motor seçenekleri ve sadık kullanıcı kitlesiyle satış sürecinde sahibini bekletmiyor.
Hyundai i20: Otomatik vites seçenekleri ve modern tasarımıyla şehir içinde yüksek talep görüyor.
Dacia Duster: Sade mekanik yapısı ve SUV trendinin etkisiyle değer kaybetmeden el değiştiriyor.
Ford Focus: İkinci el pazarında sürüş dinamiği ve bilinirliğiyle hızlı nakde dönen modeller arasında yer alıyor.
