Doğal sulak alanlarda ve göl tabanlarında yetişen su kestanesi, barındırdığı zengin besin değerleriyle kalp-damar sistemi ve tansiyon dengesi üzerindeki olumlu etkileriyle öne çıkıyor. Hem taze hem de konserve olarak tüketilebilen bu bitki, yüksek potasyum ve lif içeriğinin yanı sıra piyasadaki ithal ürün statüsü ve fiyat aralığıyla da dikkat çekiyor.

YÜKSEK POTASYUM İLE TANSİYON DENGESİNİ SAĞLIYOR

Besin analizleri, 100 gram su kestanesinde yaklaşık 584 miligram potasyum bulunduğunu gösteriyor. Yüksek potasyum oranı, vücuttaki sodyum dengesini düzenleyerek kan basıncının kontrol altında tutulmasına ve dolayısıyla tansiyonun dengelenmesine doğrudan katkı sağlıyor. Bu mekanizma, kalp-damar sağlığının korunmasında önemli bir rol oynuyor.

UZUN SÜRE TOKLUK HİSSİ SAĞLIYOR

Bitkinin içeriğinde yer alan yaklaşık 3 gramlık lif yapısı, sindirim sisteminin düzenli çalışmasını ve bağırsak hareketlerinin desteklenmesini sağlıyor. Aynı zamanda bünyesinde barındırdığı nitelikli karbonhidrat ve nişasta bileşenleri sayesinde, düşük kaloriyle uzun süreli tokluk hissi yaratarak kilo kontrol süreçlerine yardımcı oluyor.

YÜKSEK ANTİOKSİDAN KAPASİTESİ

Su kestanesinin özellikle kabuk ve dış çeper bölümlerinde yoğunlaşan fenolik bileşikler ile flavonoidler, bitkiye yüksek bir antioksidan kapasitesi kazandırıyor. Bu biyoaktif maddeler, vücuttaki hücresel savunma mekanizmalarını destekleyen bileşenler olarak öne çıkıyor.

250 GRANLIK PAKETLERİ 600 TL'DEN SATILIYOR

Türkiye'de yerli üretimi sınırlı olan ve çoğunlukla ithal edilen su kestanesinin piyasa fiyatı, sunum şekline göre değişkenlik gösteriyor. Gurme marketlerde ve özel tropikal meyve satıcılarında paketli olarak yer alan taze/vakumlu su kestanelerinin 250 gramlık paketleri 485 TL ile 600 TL arasında alıcı buluyor. Asya mutfağı ürünleri satan noktalarda daha sık rastlanan 400-565 gramlık konserve su kestanelerinin fiyatları ise 150 TL ile 250 TL arasında değişiyor.

SODYUM UYARISI YAPILDI

Uzmanlar, ürünün taze olarak bulunamadığı durumlarda tercih edilen ve daha ekonomik bir alternatif sunan konserve seçenekleri için sodyum uyarısında bulunuyor. Konserve yapımında kullanılan salamura suyunun yüksek oranda tuz içerebileceği, bu durumun da bitkinin doğal tansiyon düzenleyici etkisini gölgeleyebileceği ifade edildi. Bu nedenle konserve ürünlerin tüketilmeden önce mutlaka bol su ile yıkanması öneriliyor.