Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan karayolu trafik kaza verileri, illerin araç sayıları ile kaza riskleri arasındaki bağı ortaya koydu. Motorlu kara taşıtı sayısına oranla ölümlü ve yaralanmalı kazaların en az görüldüğü yerleşim merkezleri sıralanırken, ulaşılan sonuçlar sürücü alışkanlıkları ve bölgesel koşullara dair yeni değerlendirmeleri beraberinde getirdi.

ARAÇ BAŞINA DÜŞEN KAZADA ZİRVE HANGİ İLİN OLDU?

Açıklanan resmi istatistikler doğrultusunda, motorlu kara taşıtı sayısına oranla ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının en düşük seviyede kaldığı il Hakkari olarak kayıtlara geçti. Sıralamada zirveye yerleşen Hakkari’yi sırasıyla Tunceli, Bayburt ve Ardahan izledi.

Zorlu kış şartları, dik yamaçları ve virajlı güzergahlarıyla bilinen bu bölgede kaza oranlarının asgari düzeyde çıkması dikkat çekerken, çetin arazi yapısının sürücüleri daha temkinli davranmaya zorlamış olabileceği belirtiliyor. Ancak uzmanlar, coğrafi engellerin tek başına kesin bir sürücülük başarısı olarak tescillenemeyeceğini vurguluyor.

TÜİK VERİLERİNDE KAZA VE CAN KAYBI BİLANÇOSU

TÜİK’in Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri bültenine göre, Türkiye genelinde 2025 yılı boyunca toplam 288 bin 321 adet ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası gerçekleşti. Meydana gelen bu kazalarda 6 bin 35 kişi yaşamını yitirirken, 403 bin 937 kişi de yaralandı.

Can kayıplarının illere göre dağılımında 290 ölümle Ankara listenin en başında yer alırken, en az vefat ve yaralanmanın yaşandığı kent Ardahan oldu. İstatistiksel ayrımda Ardahan toplam kaza ve kayıp sayısının düşüklüğüyle öne çıkarken, Hakkari ise araç başına düşen kaza oranı hesaplamasında birinci sıraya oturdu.

DÜŞÜK KAZA SAYISI İYİ SÜRÜCÜLÜK ANLAMINA GELİYOR MU?

Bir ilde trafik kazalarının düşük çıkması genel yol güvenliği adına olumlu bir veri sunsa da kurumlar bu tabloyu kesin bir "en başarılı sürücüler" sıralaması olarak değerlendirmiyor. Kazaların seyrekliğinde tescilli araç adedinin yanı sıra gün içindeki aktif trafik akışı ve araçların katettiği yol mesafesi belirleyici rol oynuyor.

Uzmanlar, büyükşehirlerdeki yoğun araç sirkülasyonu ile kırsal bölgelerdeki sınırlı hareketliliğin kaza ihtimalini doğrudan farklılaştırdığını belirtiyor. Resmi raporlar Türkiye'deki genel yol güvenliğini belgelerken, bölgesel kaza oranlarının nüfus yoğunluğu parametresiyle birlikte okunması gerektiği ifade ediliyor.