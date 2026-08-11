Türkiye’nin Kuzey Ege kıyılarında yer alan Saros Körfezi, doğanın adeta bir mucizesine ev sahipliği yapıyor. Çanakkale ve Edirne sınırları boyunca uzanan bu eşsiz deniz, dünyada kendi kendini temizleme yeteneğine sahip sadece üç noktadan biri olarak öne çıkıyor. Kendine has doğal mekanizması sayesinde suyunu sürekli yenileyen Saros, kristal berraklığı ve zengin su altı yaşamıyla doğaseverleri büyülemeye devam ediyor.

KENDİ KENDİNİ TEMİZLEYEN MUCİZEVİ SİSTEM

Körfezi cam gibi berrak tutan temel unsur, yılın belirli dönemlerinde kusursuz şekilde çalışan doğal sirkülasyon mekanizması. Her yıl şubat, nisan ve temmuz aylarında devreye giren bu sistem, ilgili ayların 15'i ile 18'i arasında başlayıp 28'ine kadar aralıksız devam ediyor. Bu süreçte deniz, dikey bir hareket gerçekleştirerek dipteki soğuk suyu yüzeye çıkarıyor, üstteki sıcak suyu ise aşağıya gönderiyor.

GİRDAPLAR VE POYRAZ KÖRFEZİ YENİLEMEK İÇİN BİRLEŞİYOR

Sadece su değişimi değil, bölgedeki sert poyraz rüzgarları ve su altında yer alan 28 farklı girdap da bu devasa temizlik sürecinde kilit rol oynuyor. Meydana gelen güçlü akıntılar sayesinde kıyıda biriken tüm atıklar denizin derinliklerine sürükleniyor. Böylece Saros Körfezi her yıl düzenli olarak yenilenerek pürüzsüz görünümünü koruyor.

İSTANBUL'UN DİBİNDE DOĞAL AKVARYUM

Doğal sirkülasyonun sunduğu bu ekolojik zenginlik, Saros Körfezi'ni 144'ten fazla balık türüne ev sahipliği yapan dev bir doğal akvaryuma dönüştürüyor. Su altı resif müzesi, popüler dalış rotaları ve kamp alanlarıyla öne çıkan bölge, İstanbul'a sadece birkaç saatlik mesafede bulunmasıyla da tatilcilerin gözde rotası olmaya devam ediyor.