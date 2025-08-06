Yum! Brands'in açıklamasına göre, KFC ve Pizza Hut’ın Türkiye operasyonlarını yürüten Master Franchisee, faaliyetlerini durdurdu ve markalar için yeniden yapılandırma süreci başlatıldı. Bu durum, ikinci çeyrek finansal performansında etkili oldu.

PİYASA BEKLENTİSİNİN ALTINDA KALDI

CNBC-e'nin haberine göre; şirketin ikinci çeyrekteki gelirleri analist beklentilerinin altında kalırken, hisse başına kâr 1,22 dolar olarak gerçekleşti. Analistler, bu dönemde hisse başına 1,24 dolar kâr bekliyordu. Gelir tarafında ise şirket 1,71 milyar dolar gelir elde etti. Bu da piyasa beklentisi olan 1,75 milyar doların altında kaldı.

Yum! Brands CEO’su David Gibbs, Türkiye’deki yeniden yapılandırmanın etkisinin finansal sonuçlara yansıdığını ve markaların yeniden yapılandırıldığını ifade etti. Gibbs ayrıca, şirketin zorluklara rağmen dünya genelinde büyümeye devam ettiğini söyledi.

Şirketin en büyük üç markasından biri olan KFC’nin dünya genelinde satışları yüzde 2 arttı. Pizza Hut tarafında ise küresel satışlarda yüzde 1’lik bir artış yaşandı. Taco Bell, yüzde 4’lük satış artışıyla diğer markaları geride bıraktı.

TÜRKİYE'DEKİ OPERASYONLARI NE OLACAK?

Türkiye’deki durumun detayları paylaşılmazken, şirketin yatırımcı sunumunda bu konunun özellikle vurgulandığı ve Türkiye operasyonlarının “yeniden yapılandırıldığı” belirtildi. Gibbs, “Türkiye’deki yeniden yapılandırmanın ortasında operasyonlar geçici olarak durduruldu” ifadelerini kullandı.

Daha önce Türkiye’deki bazı KFC ve Pizza Hut restoranlarının kapandığına dair haberler basına yansımıştı. Türkiye'de söz konusu markaların işletme hakkını elinde bulunduran İş Gıda A.Ş.'nin yükümlülüklerini yerine getirmediğini belirten Yum! Brands, Türkiye'deki 283 KFC ve 254 Pizza Hut restoranını içeren franchise sözleşmesinin feshedildiğini duyurmuştu.

Şirket, ilerleyen dönemlerde Türkiye pazarındaki varlığını sürdürmek için alternatif yollar değerlendirebilir. Ancak şu an için operasyonların ne zaman yeniden başlayacağına dair net bir bilgi verilmedi.