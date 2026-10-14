Türkiye genelinde konut kiraları, vatandaşların bütçesini zorlamayı sürdürüyor. İllere göre açıklanan ortalama kira bedellerinde İstanbul ilk sırada yer alırken Ankara ve İzmir de listenin üst sıralarında bulundu. İlk 10'da farklı bölgelerden illerin yer alması dikkat çekti.

İSTANBUL'DA ORTALAMA KİRA 36 BİN LİRAYI AŞTI

Paylaşılan verilere göre İstanbul'da aylık ortalama kira bedeli 36 bin 877 TL'ye ulaştı. İstanbul'u 29 bin 684 TL ile Ankara, 24 bin 308 TL ile İzmir takip etti. Listenin dördüncü sırasında 23 bin 886 TL ortalama kira bedeliyle Trabzon yer alırken Muğla, 23 bin 685 TL ile beşinci sıraya yerleşti.

İLK 10'DA HANGİ İLLER VAR?

Kira bedellerinin en yüksek olduğu iller sıralamasında Bursa 22 bin 550 TL ile altıncı, Diyarbakır 21 bin 968 TL ile yedinci sırada yer aldı. Antalya'da ortalama kira 20 bin 702 TL olarak hesaplandı.

Kocaeli ve Konya ise 20 bin 502 TL'lik ortalama kira bedeliyle listenin son iki sırasında yer aldı.

ORTALAMA KİRA BEDELLERİ AÇIKLANDI

Paylaşılan verilere göre Türkiye'de ortalama kira bedelinin en yüksek olduğu 10 il ve kira tutarları şöyle sıralandı:

İstanbul: 36.877 TL

Ankara: 29.684 TL

İzmir: 24.308 TL

Trabzon: 23.886 TL

Muğla: 23.685 TL

Bursa: 22.550 TL

Diyarbakır: 21.968 TL

Antalya: 20.702 TL

Kocaeli: 20.502 TL

Konya: 20.502 TL