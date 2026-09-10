Türkiye genelinde kiralık konut piyasasında ezber bozan bir dönem başladı. Eylül ayının girmesi ve taşınma hareketliliğinin yavaşlamasıyla birlikte kiralardaki yıllık artış oranı enflasyonun oldukça gerisinde kalarak reel bir düşüş kaydetti. Türkiye ortalamasında kiralar son bir yılda yüzde 22,29 artarken, TÜFE'nin yüzde 31,51 olarak açıklanmasıyla ev sahipleri ve kiracılar arasındaki dengeler yeniden kuruldu. Piyasadaki asıl büyük sürpriz ise bazı illerdeki yıllık kira artışının sadece yüzde 5 seviyesinde çakılı kalması oldu.

TÜRKİYE ORTALAMASI 28 BİN LİRAYA ULAŞTI

Kiralık konut piyasasında en yoğun dönemin geride kalmasıyla fiyat haritası tamamen netleşti. Ülke genelinde ortalama kira bedeli 28 bin TL olarak ölçülürken, metrekare başına düşen ortalama fiyat ise 280 TL’ye yükseldi. Mega kent İstanbul 45 bin 509 TL ortalama ile zirvedeki yerini korurken; Muğla 40 bin 773 TL, Ankara 34 bin 440 TL ve İzmir 33 bin 369 TL ile en yüksek kira bedeline sahip iller arasında sıralandı. En uygun fiyatlı daireler ise 10 bin 586 TL ile 14 bin 823 TL bandıyla Kilis, Yozgat, Aksaray, Muş ve Kütahya'da görüldü.

KİRALARIN EN AZ ARTTIĞI ŞEHİRLER ŞAŞIRTTI

Sanayi, sanat ve ticaret ağının göbeğinde yer alan birçok şehirde kira artış hızının durulması dikkat çekti. Çankırı, yıllık yüzde 5,81’lik komik denilebilecek artış oranıyla listenin en başında yer alarak dikkatleri üzerine çekti. Marmara Bölgesi'nde İstanbul yıllık yüzde 44 artışla diğer illerden açık ara ayrışırken; Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Çanakkale ve Balıkesir gibi yoğun nüfuslu sanayi kentlerinde kira artış oranları yüzde 10 ila 17 arasında sınırlı kaldı.

İşte son bir yılda kiraların en az arttığı 15 şehir ve ortalama fiyatlar:

Çankırı: 19.226 TL (%5,81)

Tekirdağ: 22.168 TL (%10,55)

Kars: 15.868 TL (%11,15)

Hatay: 20.281 TL (%11,61)

Malatya: 17.738 TL (%11,76)

Zonguldak: 22.800 TL (%13,09)

Kütahya: 14.823 TL (%14,07)

Balıkesir: 23.903 TL (%14,84)

Edirne: 21.824 TL (%15,05)

Niğde: 22.659 TL (%15,49)

Kırklareli: 23.329 TL (%15,98)

Manisa: 22.450 TL (%16,25)

Çanakkale: 27.810 TL (%16,54)

Yalova: 23.516 TL (%17,23)

Kocaeli: 27.547 TL (%17,30)