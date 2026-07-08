Fedlan Kılıçaslan'ın, 2004 yılında Kıbrıs'ta bir tavuk restoranında garson olarak çalışmaya başladığı, 2011 yılında ise kumarhanelerde oyun makinası gözetmeni olarak görev alarak sektöre giriş yaptığı belirtildi.

Türkiye'ye döndükten sonra 2017'de Balıkesir'de Gold Money adlı kuyumculuk şirketini kuran Kılıçaslan'ın, eşi adına 2018'de kurulan LLC Uzman Tranding şirketi üzerinden forex faaliyetleri yürüttüğü ve "uzmanfx" internet sitesine içerik sağladığı kaydedildi.

1 milyon lira sermayeyle kurulan şirketin sermayesinin 2021'de 11 milyon liraya, 2022'de 50 milyon liraya, 2023'te ise önce 80 milyon, ardından 120 milyon liraya yükseldiği aktarıldı.

UKRAYNA'DA SORUŞTURMA AÇILDI

LLC Uzman Tranding'in merkezinin Ukrayna'da bulunduğu, bünyesindeki BetExpress markasının çevrim içi bahis sitesi, New Federer'in ise bahis sitelerine tele pazarlama hizmeti veren bir çağrı merkezi olarak faaliyet gösterdiği öne sürüldü.

Bahis sitesinin lisansının Curaçao merkezli Redsoft N.V. şirketine ait olduğu, bu şirketin de Londra merkezli Globalmoneyservice LTD'ye bağlı olduğu belirtildi.

İddialara göre, bahis sitelerine para yatıran kullanıcıların yüzde 91'ini Türkiye'dekiler oluşturdu. Ukrayna Devlet Güvenlik Servisi'nin (SBU), 2022 yılında Ukrayna ve Türk vatandaşlarını dolandırdığı iddiasıyla LLC Uzman Tranding hakkında soruşturma başlattığı, Kılıçaslan'ın da bir otel odasında gözaltına alındıktan kısa süre sonra serbest bırakıldığı ifade edildi.

Ukrayna'daki gelişmeler sürerken, Türkiye'de de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 19 Şubat 2019'da izinsiz faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle "uzmanfx" adlı internet sitesine erişim engeli getirdi. Çok sayıda mağdurun şikâyeti üzerine SPK, 29 Nisan 2021'de Fedlan Kılıçaslan hakkında suç duyurusunda bulundu.

25 Kasım 2023'te ise İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yasa dışı bahis şebekelerine yönelik İzmir merkezli 9 ilde "Sibergöz-7" operasyonu düzenlendi. Operasyonun Balıkesir ayağında, yasa dışı bahis gelirlerini Golden Money Kuyumculuk üzerinden akladığı iddiasıyla Fedlan Kılıçaslan ve eşi Bursa'da gözaltına alındı.

Sabah'ta yer alan habere göre, cezaevinden tahliye edildikten sonra yurt dışına kaçan Fedlan Kılıçaslan, Polonya'nın başkenti Varşova'daki Złota 44 isimli gökdelende 50. kattaki bir daireyi yaklaşık 7 milyon euroya satın aldı.

Kılıçaslan'ın, FAF Global Company adlı şirket üzerinden yasa dışı bahis faaliyetlerini yeniden organize ettiği öne sürüldü.

Şirketin kurduğu tele pazarlama altyapısıyla MeritKing'in yanı sıra, Türkiye'de erişime engellenen MadridBet ve KingRoyal isimli çevrim içi kumar sitelerinin tanıtımını yaptığı iddia edildi.

CİNSEL SALDIRI İDDİASIYLA BARSELONA'DA TUTUKLANDI

Elde edilen bilgilere göre, Varşova Bölge Savcılığı, Fedlan Kılıçaslan ile bağlantılı şirketler hakkında kara para aklama iddiasıyla soruşturma başlattı. Ancak soruşturma sürerken Kılıçaslan'ın, 24 Mart 2026'da İspanya'nın Barselona kentinde iki genç kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklandığı ortaya çıktı.

İADE SÜRECİ BAŞLATILDI

Öte yandan, Adalet Bakanlığı'nın hakkında kırmızı bülten bulunan Fedlan Kılıçaslan'ın Türkiye'ye iadesi için girişim başlattığı öğrenildi.