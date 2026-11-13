Türkiye'de ortalama konut fiyatlarının en düşük olduğu şehir 1 milyon 887 bin 930 TL ile Kilis oldu. Açıklanan veriler, Kilis'in ülke genelinde ortalama konut fiyatı 2 milyon TL sınırının altında kalan tek il olduğunu ortaya koydu.

KONUT FİYATLARININ EN UYGUN OLDUĞU İLLER HANGİLERİ?

Türkiye genelinde ortalama konut fiyatları en uygun olan ilk iller ve ortalama konut fiyatları şu şekilde:

Kilis: 1,89 – 1,90 Milyon TL (Ortalama konut fiyatı 2 milyon TL'nin altında olan tek il)

Kars: 2,59 Milyon TL

Hakkâri: 2,61 Milyon TL

Bitlis: 2,88 Milyon TL

Ardahan: 2,99 Milyon TL

EN PAHALI VE EN UCUZ ŞEHİR ARASINDAKİ FARK NE KADAR?

İl bazlı ortalama konut verileri, Türkiye'deki bölgeler arası fiyat uçurumunu da gözler önüne serdi. Konut fiyatlarının en yüksek olduğu Muğla ile en düşük olduğu Kilis arasındaki ortalama konut fiyatı farkı yaklaşık 9,8 milyon TL'ye ulaştı. Bu tablo, Muğla'da ortalama bir konut bedeliyle Kilis'te birden fazla daire alınabildiğini gösterdi.

ÜÇ MİLYON LİRANIN ALTINDA SINIRLI SAYIDA İL KALDI

Güncel piyasa verilerine göre Türkiye genelinde ortalama konut fiyatının 3 milyon TL'nin altında seyrettiği şehir sayısı oldukça sınırlı kaldı. Kilis, Kars, Hakkâri, Bitlis ve Ardahan dışındaki illerde ortalama konut değerleri 3 milyon TL sınırının üzerine çıktı.