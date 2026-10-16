Artvin'in yüksek rakımlı dağlık bölgelerinde ve sarp kanyonlarında bulunan doğal mağaralar, dünyanın en pahalı bal türleri arasında gösterilen nadir bir ürüne ev sahipliği yapıyor. Yüzlerce metre yükseklikteki kayalık yarıklarda ve mağara tavanlarında yaban arılarının tamamen doğal yöntemlerle ürettiği "elf balı", hem toplama aşamasındaki yüksek risk hem de sınırlı rekoltesiyle öne çıkıyor.

SARP MAĞARALARDAN BAL HASADI NASIL YAPILIYOR?

Ürünün toplanması, geleneksel arıcılık yöntemlerinden tamamen farklı ve uzmanlık gerektiren bir operasyon çerçevesinde yürütülüyor. Mağaraların yüzlerce metre derinlikteki dik uçurumlarda yer alması sebebiyle hasat sürecinde profesyonel dağcılık ekipmanları, emniyet halatları ve özel koruyucu donanımlar devreye sokuluyor.

Kayalıklardan iple sarkarak mağara içlerine ulaşan deneyimli toplayıcılar, karanlık dehlizlerde doğal petekleri yapısal bütünlüğünü bozmadan çıkarmak için saatler süren teknik bir çalışma yürütüyor. Yüksek hayati risk ve fiziksel dayanıklılık gerektiren bu toplama faaliyeti, ürünün piyasadaki arzını doğrudan sınırlayan temel unsurların başında geliyor.

KİLOGRAM FİYATI 264 BİN LİRAYA

Kilogramı 264 bin lira seviyesinden alıcı bulan ürünün yüksek fiyatlandırmasında; mağara içi ekosistem, bölgenin zengin flora çeşitliliği ve kayalardaki mineral yapısı belirleyici rol oynuyor. Gün ışığı almayan mağara ortamında, kaya duvarlarındaki doğal minerallerle etkileşime giren balın yapısı ve yoğunluğu standart ballardan ayrışıyor. Herhangi bir kovan veya insan eliyle besleme olmadan, tamamen doğal döngüde üretilen balın yıllık hasat miktarı sadece birkaç kilogram ile sınırlı kalıyor. Yüksek talep karşısında son derece kısıtlı oranda tedarik edilebilmesi, ürünün uluslararası piyasalarda lüks segmentte ve astronomik fiyatlarla değer görmesine neden oluyor.

Mağara dehlizlerinden güçlükle çıkarılan ürünler, tüketime ve satışa sunulmadan önce kapsamlı laboratuvar incelemelerine tabi tutuluyor. Ürünün saflık derecesi, içerdiği bileşenlerin yoğunluğu ve organik niteliği akredite testlerle kayıt altına alınıyor. Piyasadaki sahte ve taklit ürün riskine karşı sertifikalandırılarak alıcıya ulaştırılan bal, hem yurt içinden hem de yurt dışından gelen sınırlı sayıdaki özel alıcılar tarafından rekor fiyatlarla temin ediliyor.