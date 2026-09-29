Muğla’nın Bodrum ilçesinde Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde bulunan bir süpermarketin içerisinde antik mezar yer alıyor. Marketin inşaatı sırasında temel kazısında bulunan mezar, gerçekleştirilen kurtarma kazısının ardından bulunduğu noktada korunarak marketin bir bölümünde sergilenmeye başlandı.

TEMEL KAZISINDA ORTAYA ÇIKTI

Antik mezar, süpermarketin yapımı sırasında gerçekleştirilen temel kazısında ortaya çıkarıldı. Tarihi yapının bulunmasının ardından market inşaatı durduruldu ve bölgede arkeolojik çalışma başlatıldı. Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün özel izniyle Bodrum Sualtı ve Arkeoloji Müdürlüğü tarafından mezarda kurtarma kazısı gerçekleştirildi. Yapı daha sonra İzmir 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından tescil edildi.

MARKETİN İÇİNDE NASIL KORUNDU?

Arkeolojik çalışmaların tamamlanmasının ardından mezarın bulunduğu noktada korunmasına karar verildi. Market faaliyete geçtikten sonra tarihi yapı, mağazanın bir köşesinde sergilenmeye başlandı. Mezarın çevresine yapıyla ilgili açıklayıcı bilgiler yerleştirildi. Alışverişe gelen vatandaşlar ve turistler antik yapıyı inceleyebiliyor, ardından alışverişlerine devam ediyor.

M.Ö. 3. YÜZYILA AİT

Bodrum Kalesi ve Sualtı Arkeoloji Müzesi yetkilileri tarafından yapılan incelemelerde mezarın M.Ö. 3. yüzyıla ait olduğu belirlendi. Kayaya oyularak yapılan mezarın yaklaşık 2 metre yüksekliğinde ve 4 metre uzunluğunda olduğu belirtildi. Tarihi yapının içerisinde 6 lahit bulunuyor.

Temel kazısında ortaya çıkmasının ardından kaldırılmayan antik mezar, marketin bulunduğu yapının bir parçası olarak korunmaya devam etti. Böylece M.Ö. 3. yüzyıldan kalan mezar ile modern alışveriş alanı aynı yapı içerisinde kaldı. Market içerisinde sergilenen 6 lahitli mezar, hem alışverişe gelen vatandaşların hem de bölgeyi ziyaret eden turistlerin ilgisini çekiyor.