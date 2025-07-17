İçerisinde bulunan protein, omega-3 ve sağlıklı besin değerleri nedeniyle en faydalı yiyecekler arasında gösterilen balık, Türkiye'de de milyonlar tarafından sevilerek tüketiliyor.



Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte birçok balık için av sezonu da kapıya dayanırken, uzmanlar sağlığa zararlı olabilecek balık türleri hakkında detayları paylaştı.

YİYENİ SAĞLIĞINDAN EDİYOR, ADETA PARAZİT DEPOSU



Karadeniz'de bolca Kuzey Pasifik ve Kuzey Atlantik bölgelerinde bolca bulunan ve Rusya üzerinden Türkiye'ye de ithal edilen ringa balığı, saklama ve hazırlama koşullarına uyulmaması halinde adeta tehlike saçıyor.



Çoğunlukla tuzlanmış olarak sofralara gelen ringa balığı, ısıl işlemden geçmeden tüketilebilir. Bu durum daha sonra insan vücudunda aktif hale gelebilecek canlı ve inaktif parazitlerin oluşmasına neden olmakta.

RİNGA BALIĞI YEMEDEN ÖNCE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

- Rastgele pazarlardan balık almayın; hijyenik kontrol standartlarına uygun olan tezgahlardan balık almak daha sağlıklıdır.



- Paketli ürünlerde mutlaka etiketlemeye dikkat edin.



- Balıkları tüketmeden önce 2 gün dondurun, bu parazit yumurtalarının tamamen yok olmasına yardımcı olacaktır.