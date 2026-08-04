TÜİK tarafından açıklanan "İç Göç İstatistikleri" verilerine göre, 2025 yılında iller arasında toplam 2 milyon 475 bin 19 kişi yer değiştirdi. Eğitim, hane fertlerine bağımlı göç, medeni durum değişikliği ve konut şartları temel göç nedenleri arasında yer alırken, iş ve tayin gerekçesiyle yer değiştirenlerin sayısı da 500 bine yaklaştı.

HER 5 KİŞİDEN BİRİ İŞ GEREKÇESİYLE ŞEHİR DEĞİŞTİRDİ

Açıklanan verilere göre; "tayin/iş değişikliği" ve "işe başlamak/iş bulmak" amacıyla farklı bir şehre taşınanların sayısı 488 bin 643 olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu rakam bir önceki yıl 502 bin 2 seviyesindeydi. Bu verilerle birlikte, 2025 yılında iç göç gerçekleştiren her 5 kişiden birinin yer değiştirme gerekçesi iş süreçleri oldu. İş nedeniyle göç eden kişilerin 315 bin 87'sini erkekler, 173 bin 556'sını ise kadınlar oluşturdu.

İŞ İÇİN EN ÇOK İSTANBUL TERCİH EDİLDİ

İş ve tayin gerekçesiyle gerçekleşen göçlerde en çok nüfus çeken il İstanbul oldu. Megakente iş gerekçesiyle taşınanların sayısı 72 bin 141 olarak açıklandı.

İstanbul'u takip eden iller ve göç sayıları şu şekilde:

İstanbul: 72 bin 141 kişi

Ankara: 41 bin 313 kişi

İzmir: 24 bin 665 kişi

ERKEKLER DAHA FAZLA GÖÇ ETTİ

İş nedeniyle şehir değiştiren 488 bin 643 kişinin 315 bin 87'sini erkekler, 173 bin 556'sını ise kadınlar oluşturdu.

İŞ NEDENİYLE EN AZ GÖÇ ALAN İLLER HANGİLERİ OLDU?

İş ve çalışma imkanları nedeniyle en az göç alan şehirlerin başında Ardahan yer aldı. Ardahan, 819 kişiyle bu listede son sırada yer buldu.

İş gerekçesiyle binden az göç alan diğer iller ise şu şekilde kayıtlara geçti: