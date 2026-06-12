10 yıl önce Türkiye'de bir fırtına etkisi yarattıktan sonra yavaş yavaş unutulan, milyonlarca kişinin indirdiği Pokémon Go'nun kullanıcılardan topladığı bilgiler, kamikaze İHA'ları komuta eden yapay zeka sistemlerini eğitmek için kullanılıyor.

Oyuncuları sürekli olarak telefon kameralarıyla işlek sokakları, kamusal binaları çekmeye teşvik eden ve amacın dünyaca ünlü Pokemon dünyasından canavarları yakalamak olduğu oyun, 2016-2020 tarihler arasında son derece popülerdi. Oyun telefonlara hala indirilebiliyor.

Bu oyundan toplanılan kamera, lokasyon ve ses kaydı bilgileri doğrudan kamikze İHA'ların navigasyon sistemlerini eğitmek için kullanıldı.

DroneXL sitesinin haberinde ışık tutulan belgelerin ardından oyunun sahibi Niantic firması, askeri dronelar için mekansal tespit yazılımları geliştiren Vantor şirketiyle ortaklık kurduğunu doğruladı.

Henüz başlangıç aşamasında olan bu iş birliği, uydu sinyallerinin engellendiği, yanıltıldığı veya karıştırıldığı alanlarda otonom sistemlerin ve saha ekiplerinin yönelim ile koordinasyon sağlamasını amaçlıyor.

GPS olmasa bile, İHA'lara komut veren yapay zeka Pokemon Go sayesinde sahip olduğu haritalarla saldırıları gerçekleştirebilecek.

2 ÜLKEDE YASAKLANMIŞTI

Niantic tarafından Nintendo ortaklığıyla geliştirilen ve 2016 yılında piyasaya sürülen Pokémon Go, 2018 yılı itibarıyla dünya genelinde 800 milyondan fazla indirme sayısına ulaşmıştı.

Oyuna 2021 yılında getirilen bir güncelleme, kullanıcıların gerçek mekanları cihazlarıyla taramaları karşılığında oyun içi ödüller kazanmasını sağlayan "Pokéstops" özelliğini getirdi.

Niantic, oyun bölümünü 2025 yılında 3,5 milyar dolara Suudi Arabistan sahipli Scopely şirketine satmadan önce kullanıcıların onay vererek yüklediği bu geçmiş tarama verilerini topladı.

Söz konusu veriler, şirketin fiziksel alanları tanımaya ve anlamlandırmaya yönelik yapay zeka modellerini eğitmek için kullanıldı.

Guardian Australia'ya açıklama yapan şirketler, ham yer tarama verilerinin doğrudan Vantor'a verilmediğini, bu verilerin yalnızca Niantic'in temel yapay zeka modellerinin eğitiminde kullanıldığını belirtti.

Türkiye'de milyonların indirdiği oyun, İran ve Çin'de 'milli güvenlik' gerekçesiyle tamamen yasaklanmıştı.

Niantic sözcüsü, taramaların oyuncular tarafından hizmet şartları ve gizlilik politikası çerçevesinde gönüllü olarak paylaşıldığını ifade etti.

OYUNCULAR, BİLMEDEN MUHBİR OLDU

Vantor Ürün Müdürü Peter Wilczynski, Tectonic Defence ile yaptığı röportajında modern savaş alanlarında yeni donanımların sistemlere hızla entegre edilmesinin önemini vurgularken, şirketin şubat ayında ABD Ordusu ile eğitim yazılımları için 217 milyon dolara varan bir anlaşma imzaladığı da aktarıldı.

Öte yandan, sivil verilerin askeri amaçlarla kullanılması uzmanların tepkisini çekti. Dijital Haklar İzleme Grubu Politika Başkanı Tom Sulston, kullanıcıların uzun yasal belgeleri okumadığını ve ücretsiz servislerin kullanıcıları birer ürün olarak gördüğünü hatırlatarak düzenleyicilerin harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

Sydney Üniversitesi Yapay Zeka, Güven ve Yönetişim Merkezi'nden Dr. Rob Nicholls ise bu durumun buzdağının görünen kısmı olduğunu belirterek, geçmişte Strava verilerinin de askeri tesislerin yerini belirlemek için kullanıldığını ve birçok ordunun GPS paylaşımı yapan cihazların kullanımını yasakladığını ifade etti.