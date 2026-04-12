Apple, teknoloji dünyasında heyecanla beklenen iOS 27 güncellemesi öncesinde, bir döneme damga vuran dört popüler iPhone modeli için yolun sonunun göründüğünü duyurdu.

Haziran ayında tanıtılması planlanan yeni işletim sistemiyle birlikte; iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max ve iPhone SE (2020) modellerinin güncelleme desteği kesiliyor.

Yaklaşık yedi yıldır güncelliğini koruyan bu cihazlar, iOS 27 ile birlikte resmi olarak "emekli" edilen modeller listesine dahil edilecek.

MİLYONLARCA KULLANICIYI YENİ CİHAZLARA YÖNLENDİRECEK

Yazılım desteğinin sonlandırılmasındaki temel gerekçe olarak, eski donanımların Apple'ın yeni nesil yapay zeka (AI) özellikleri ve artan sistem gereksinimlerini karşılayamaması gösteriliyor.

Özellikle A13 Bionic işlemci ve mevcut RAM kapasitelerinin, iOS 27’nin getireceği gelişmiş fonksiyonlar için yetersiz kalması bu kritik kararda belirleyici rol oynadı. Daha önce iPhone XR ve XS modellerini liste dışı bırakan Apple, bu hamlesiyle milyonlarca kullanıcıyı yeni cihaz tercihine yönlendirecek bir dönemi kapatmaya hazırlanıyor.