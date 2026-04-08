Kış aylarında yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve ilkbahar sağanakları, Atatürk Barajı'nı besleyen su kaynaklarında artışa neden oldu. Doğu Anadolu ve Fırat Havzası'ndaki kar örtüsünün erimesiyle birlikte barajdaki su seviyesinde hızlı bir yükseliş gözlendi.
Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi Bölümü Öğretim Üyesi Erhan Akça, Devlet Su İşleri verilerine göre barajdaki doluluk oranının yüzde 90'ın üzerine çıktığını belirterek, bu durumun son 20-30 yılın en yüksek seviyelerinden biri olduğunu ifade etti.
Baraj sahasında yapılan incelemelerde, suların bitki örtüsüne kadar ulaştığı ve su seviyesinin düştüğü dönemlerde kıyılarda oluşan kuru katmanların ortadan kalktığı tespit edildi. Erhan Akça, mevcut tablonun doluluk oranının yüksekliğini net bir şekilde gösterdiğini kaydetti.
Türkiye'nin en büyük barajı konumundaki Atatürk Barajı, hidroelektrik santraliyle enerji üretimine katkı sağlarken, Adıyaman ve Şanlıurfa başta olmak üzere bölgedeki tarım arazilerinin sulanmasında da temel rol üstleniyor. Bölgede baraj sularıyla sulanan tarım arazilerinde yılda üç ürün alınabildiğini belirten Akça, Atatürk Barajı'nın mevcut su kapasitesinin tarımsal üretim ve gıda güvenliği açısından önem taşıdığını vurguladı.