İlk kez 1959 yılında askeri harita uçuşları sırasında havadan görüntülenen ve gemiye benzer 157 metrelik siluetiyle yıllardır tartışma konusu olan alanda yapılan son kazılarda, toprak altından kömürleşmiş ahşap parçaları çıkarıldı.

İngiliz basınında yer alan habere göre, çalışmaları yürüten "Noah's Ark Scans" araştırma ekibi, yüzeyin yaklaşık 9 metre derinliğinden çıkarılan hem yanmış hem de yanmamış tahta örneklerinin yaş tespitinin yapılması için karbon-14 testi laboratuvarlarına gönderildiğini açıkladı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nden arkeolog Prof. Dr. Cenker Atila’nın da bilimsel danışmanları arasında yer aldığı uluslararası araştırma grubu, onlarca yıldır tartışılan gemi biçimli yapının altında ilk defa fiziksel ahşap kalıntılarına rastlandığını ve bu durumun araştırmada heyecan verici yeni bir aşama olduğunu bildirdi.

BİLİM DÜNYASI MESAFELİ YAKLAŞIYOR

Projenin yürütücüsü Andrew Jones, bulunan kömürleşmiş parçaların gemiye ait kalıntılar olabileceğini öne sürerken, aynı zamanda bu yanıkların geçmişte bölgeden geçen bir çobanın yaktığı ateşten kalmış olabileceği ihtimalini de göz ardı etmediklerini ifade etti.

Buna karşılık ekip, Durupınar yapısının doğal bir tepe değil, insan eliyle inşa edilmiş bir kalıntı olduğuna dair iddialarını sürdürse de bilim dünyası bu açıklamalara mesafeli yaklaşıyor.

Pek çok jeolog ve yer bilimci, söz konusu alanın tektonik hareketler ve toprak kaymaları sonucu kendiliğinden oluşmuş tamamen doğal bir kayaç yapısı olduğunu savunmaya devam ediyor.

Akademik çevreler ayrıca, elde edilen verilerin bağımsız bilim kurullarınca denetlenmeden ve hakemli bilimsel dergilerde yayımlanmadan doğrudan kamuoyuna "Nuh'un Gemisi doğrulandı" şeklinde sunulmasının bilimsel yöntemden ziyade önyargılı bir bakış açısı taşıdığı uyarısında bulunuyor.