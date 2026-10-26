Formula 1 takviminin 18. randevusu, ABD'nin Teksas eyaletinin Austin kentindeki 5,513 kilometrelik Amerika Pisti'nde koşuldu. 56 turluk kıran kırana mücadelede Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli, baştan sona kontrol altında tuttuğu yarışı 1 saat 35 dakika 16.650 saniyelik derecesiyle ilk sırada tamamladı.

Yarış boyunca rakiplerine geçit vermeyen 20 yaşındaki genç pilot, Ferrari'nin Monakolu yıldızı Charles Leclerc'in 13.078 saniye önünde zafere uzandı. Kürsünün son basamağını ise liderin 17.485 saniye gerisinde kalan Red Bull pilotu Max Verstappen tamamladı.

FARK 123 PUANA YÜKSELDİ: REKOR İÇİN GERİ SAYIM

Sezonun dokuzuncu etap zaferini cebine koyan Kimi Antonelli, pilotlar klasmanındaki liderliğini sarsılmaz bir noktaya taşıdı. Puanını 365'e çıkaran genç İtalyan, en yakın takipçisi olan takım arkadaşı George Russell (242) ile arasındaki farkı 123 puana çıkararak şampiyonluk kapısını ardına kadar araladı.

Sezonun 19. yarışı olan Meksika Grand Prix'si 1 Kasım'da koşulacak ve Antonelli bu pistte de zafer serisini sürdürerek matematiksel olarak şampiyonluğunu ilan etme hesapları yapacak. 20 yaşındaki Antonelli, şampiyon olması halinde bu başarıyı elde eden en genç pilot olarak tarihe geçecek. Mevcut rekor ise 2010 yılında 23 yaşındayken dünya şampiyonluğunu kazanan Alman pilot Sebastian Vettel'e aitti.

ZİRVEDE MERCEDES ÜSTÜNLÜĞÜ

Austin'de alınan sonuçların ardından hem pilotlar hem de takımlar klasmanında Mercedes'in ezici üstünlüğü tescillendi.

Pilotlar Klasmanı:

1. Kimi Antonelli (İtalya): 365 puan

2. George Russell (Büyük Britanya): 242 puan

3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 241 puan

4. Max Verstappen (Hollanda): 236 puan

5. Charles Leclerc (Monako): 233 puan

Takımlar Klasmanı: