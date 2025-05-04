Türkiye'de 25 mağazası bulunan, züccaciye markası AGE Mutfak Eşyaları A.Ş. (Bernardo), 9 ay önce yaptığı iflas başvurusunun ardından iflas etti. Mağazalar hızla kapanırken, ürünlerini teslim alamayan birçok vatandaş mağdur oldu.
İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin konkordato talebini onayladı. Mahkeme, 3 aylık geçici mühlet kararı vererek, bu süre zarfında alacaklıların şirket aleyhine işlem yapmasını durdurdu. Çeyiz ödemesini yapıp, mağazaları kapandığı için ürünlerini almadığını söyleyen müşteriler ise isyan etti.