California merkezli işletme grubu Friendly Franchisees Corporation (FFC), yaklaşık 20 yıldır yürüttüğü Carl’s Jr. operasyonları için mahkemeye başvurdu.

Harshad Dharod tarafından yönetilen şirket, bölgedeki 65 restoranın işletmesinden sorumlu bulunuyor.

2000 yılından bu yana markanın bünyesinde yer alan ve bir dönem karlılık rekorları kıran işletmecinin, hem gayrimenkul yatırımları hem de operasyonel maliyetler nedeniyle finansal darboğaza girdiği belirtiliyor. Sürecin, şirketin tamamen kapanması değil, borçların yapılandırılması amacıyla başlatıldığı ifade edildi.

"DURUM MÜNFERİT BİR VAKADIR"

Restaurantdive.com’un haberine göre, İflas koruma başvurusu sonrası Carl’s Jr. genel merkezinden konuya ilişkin bir açıklama geldi. Şirket sözcüsü, yaşanan durumun markanın genelini kapsamadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu durum münferit bir vakadır; diğer Carl’s Jr. lokasyonları üzerinde bir etkisi bulunmamaktadır. Misafirlerimize kaliteli hizmet sunmaya ve sürdürülebilir büyümeye odaklanmaya devam ediyoruz" dedi.

SEKTÖREL DARALMA VE ARTAN MALİYETLER ETKİLİ OLDU

Sektör analizlerine göre, hızlı servis restoran zincirleri dünya genelinde artan maliyetler ve değişen tüketici alışkanlıklarıyla mücadele ediyor. California özelinde Carl’s Jr. lokasyon sayısının 2023’ten bu yana %4 oranında azaldığı kaydedildi. Uzmanlar; iş gücü maliyetlerindeki artış ve tüketicilerin dışarıda yemek yeme harcamalarını kısıtlamasının, Wendy’s, Popeyes ve Pizza Hut gibi diğer devlerin bayilerini de benzer kararlar almaya ittiğine dikkat çekiyor.

TÜRKİYE OPERASYONLARI DEVAM EDİYOR

ABD’deki bu gelişme gözleri markanın diğer ülkelerdeki operasyonlarına çevirdi. Resmi internet sitesi verilerine göre Türkiye'de 24 şubesi bulunan Carl's Jr.'ın Türkiye'deki faaliyetleri, ABD'deki bu yerel bayi yapılanmasından bağımsız olarak devam ediyor. ABD’deki iflas koruma sürecinin, sadece ilgili bayinin yönettiği restoranları kapsadığı bildirildi.