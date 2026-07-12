Sıcak havaların etkili olduğu Türkiye'de birçok ilde peş peşe orman yangınları çıktı.

Aydın

Bozdoğan ilçesinde Hışımlar mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 3 helikopter, 10 arazöz ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kastamonu

Tosya ilçesinde Hıdırlık Tepesi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, Tosya Belediyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri sevk edildi.

Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Muğla

Bodrum ilçesinde Mumcular Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yerleşim yerlerine yakın bir noktada başlayan ve rüzgarın etkisiyle yayılan alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Yangına, havadan helikopterler, karadan ise çok sayıda arazöz ve itfaiye araçlarıyla müdahale edildi.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu alevler evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Alevlerden kaçan bir kaplumbağanın taşların arasına sığındığı görüldü.