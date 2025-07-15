Türkiye haftalardır orman yangınlarıyla boğuşuyor; Sakarya, Balıkesir, İzmir, Düzce'nin ardından Konya, Kocaeli, Çanakkale ve Edirne'de yangınlar çıktı.

Türkiye'de 15 Temmuz Salı günü Çanakkale, Edirne, Bursa ve Konya'da çıkan orman yangınlarıyla müdahale havadan ve karadan devam ederken bazı illerde kısmen ya da tamamen kontrol altına alındı.

Bu arada Çanakkale ve Edirne'de rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın yerleşim yerlerini tehdit etti ve beş mahalle tahliye edildi.

ORMAN YANGINLARI...

İşte 15 Temmuz 2025 Salı günü Türkiye'de meydana gelen ve devam eden orman yangınları...

Çanakkale (Devam ediyor...)

Ayvacık ilçesinin Naldöken köyündeki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yangın nedeniyle Naldöken köyündeki bazı evler, damlar ve ağıllar alevlerden etkilendi. Rüzgarın etkisiyle alevler jeotermal santralinin de yer aldığı Tuzla köyüne doğru ilerledi.

Orman ekiplerinin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

İKİ KÖYDE TAHLİYE İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, Ayvacık'ın Naldöken köyü mevkisinde, saat 15.02 sıralarında yangın meydana geldiği belirtildi.

Yangını, 2 uçak ve 3 helikopter ile havadan, 15 arazöz, 4 su ikmal,16 itfaiye aracı, 3 ilk müdahale aracı, 5 dozer, 5 treyler, 11 dış kurum desteği ve 130 personel ile karadan söndürme faaliyetinin yoğun şekilde sürdürüldüğü aktarılan açıklamada, "Tuzla ve Naldöken köylerinin risk altındaki bölgelerinde, vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak amacıyla tedbiren tahliye işlemlerine başlanmıştır. Yangını kontrol altına almak için tüm ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir" ifadesine yer verildi.

Tekirdağ (Devam ediyor...)

Şarköy ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi Kaytan mevkisinde başlayan anız yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Yangına 2 uçak ve 4 helikopterin yanı sıra arazözler ve iş makineleriyle müdahale ediliyor.

BAZI EVLERE SIÇRADI, 3 MAHALLE BOŞALTILDI

Bu arada alevler, Şenköy Mahallesi'nde bazı evlere sıçradı. Şenköy Mahallesi'ndeki yerleşim yerleri boşaltıldı.

Şenköy ile Kocaali mahallelerinin ardından yayılan alevlerin tehdit ettiği Kızılcaterzi Mahallesinin de tedbir amacıyla boşaltılmasına karar verildi.

Polis ekipleri Kızılcaterzi'de araçlardan anons yaparak vatandaşların evlerinden uzaklaşmalarını istedi. Anonslarda, "İkametlerde kimse kalmasın. Herkes güvenli bölgeye geçip, ikametlerinden uzaklaşsın" denildi.

Mahallede yaşayanların bazıları evlerini terk edip, gelen minibüslerle mahalleden ayrıldı. Çiftçilik yapanlar ise evlerini boşaltıp hayvanlarını da güvenli alanlara götürmeye başladı.

Vatandaşlar, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını yerleşim yerlerinden uzaklaştırmaya çalışıyor.

Bölgeye gelen Şarköy Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı ve Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var çalışmaları takip etti.

Bursa (Devam ediyor...)

Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi’ndeki ormanlık alanda yangın çıktığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Yangın yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Havadan helikopterlerin de destek verdiği yangını ekipler kontrol altına almaya çalışıyor.

Manisa (1'i söndürüldü, 1'i devam ediyor...)

Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Saruhanlı ilçesine bağlı Apak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangının, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındığı belirtildi.

Seyitoba Mahallesi'nde çıkan orman yangınına ise 5 uçak, 13 helikopter, 32 arazöz, 2 itfaiye, 15 su tankeri, 7 iş makinesi ile müdahale başlatıldı.

Ekiplerin yangın bölgesinde çalışması devam ediyor.

Kocaeli (Devam ediyor...)

Gebze ilçesi Cumaköy Mahallesi mevkisindeki ormanda, saat 17.00 sıralarında yangın çıktı.

İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor

Konya (Devam ediyor...)

Doğanhisar ilçesi Güvendik Mahallesi Darvas mevkisinde dün saat 11.00 sıralarında anız yakılmasının neden olduğu orman alanda yangın çıktı.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Dün çıkan ve halen devam eden orman yangını ile ilgili hayvan otlatan 15 yaşındaki çocuk, gözaltına alındı. Yangının çocuğun yaktığı ateşin ormana sıçraması sonucu çıktığı belirlendi.

Doğanhisar Belediye Başkanı Ali Öztoklu da sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Yangın söndürme ekiplerimizle beraber soğutma ve söndürme çalışmalarına devam ediyoruz. Rüzgarında şiddetini artırmasıyla beraber yangın tekrar büyümeye başladı" dedi.

Bolu (Kontrol altına alındı)

Mudurnu ilçesinde Bayramlı Delice mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle bölgede etkisini artırdı.

İhbar üzerine olay yerine Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına orman ekiplerinin yanı sıra köylülerin de su tankeri, traktör ve iş makineleriyle destek verdiği yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.