Türkiye'de 22 Ağustos'ta da orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Başta Çanakkale olmak üzere İzmir, Malatya, İstanbul ve birçok orman yangınları çıktı.

İzmir'deki yangına ilişkin soruşturma kapsamında üç kişi gözaltına alındı, yangının çıkış nedeni de belli oldu.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki orman yangınında ise iki köyde toplam 126 kişi tahliye edildi.

İşte Türkiye'de 22 Ağustos'ta orman yangınlarında son durum...

İzmir

Menderes ilçesine bağlı Çile Mahallesi'ndeki tarım alanında çıkan yangın ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 8 uçak, 8 helikopter, 35 arazöz, 4 iş makinesi ve 239 personel sevk edildi.

OGM, sosyal medya hesabından orman yangınlarına ilişkin son durumu şu şekilde paylaştı:

"İzmir Menderes'te orman dışı alanda başlayan yangını kontrol altına aldık. Çanakkale Gelibolu'da devam eden yangına ise havadan ve karadan müdahalemiz devam ediyor."

Yangının, M.Ş.T'nin (31) izinsiz prefabrik ev yapımı sırasında demir kaynağı yaparken çıkan kıvılcımın ormana sıçraması sonucu çıktığı belirlendi.

Jandarma ekiplerince olayla ilgili kaynakçı M.Ş.T, arazi sahibi D.Y. (32) ve prefabrik ev yapımı için anlaşma yapan M.A.Y. (57) gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Çanakkale

Gelibolu ilçesinde Ilgardere köyü yakınlarındaki alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediyor.

Orman ekiplerinin çalışmalarına, polis ekipleri de TOMA ile destek olurken, köylüler de yangın bölgesine tankerlerle su taşıyor.

Çanakkale Valiliğinin NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, saat 14.22 sıralarında Gelibolu'nun Ilgardere köyü kırsalında başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangına, 9 uçak, 6 helikopter, 143 kara aracı ve 391 personel ile müdahalenin aralıksız sürdüğü kaydedildi.

Yangın nedeniyle Pazarlı ve Ilgardere köylerinden 126 vatandaşın tedbiren güvenli bölgelere nakledildiği bildirilen açıklamada, haberleşmenin kesintisiz sağlanabilmesi amacıyla 2 operatör tarafından 2 mobil baz istasyonu hizmete sunulduğu belirtildi.

Açıklamada, yangından etkilenen köylerde şu an itibarıyla herhangi bir enerji kesintisi bulunmadığı ifade edildi.

Malatya

Doğanyol ilçesinde Burç Mahallesi'nde meşe ağaçlarının bulunduğu ormanda, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden köylüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yangın bölgesine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmeye başladı.

Söndürme çalışmaları devam ediyor.

Muğla

Yatağan ilçesine bağlı Hacıveliler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğünden 5 helikopter, 2 uçak ve arazöz ile orman işçileri sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.