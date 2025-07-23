En sıcak günlerini yaşayan yurtta ciğerlerimiz yanmaya devam ediyor; Sakarya, Bilecik ve Karabük'ten peş peşe kötü haberler geldi...

Sakarya'nın Geyve ilçesinde başlayan ve üç gün sonra söndürülen yangın yeniden alevlendi. Akyazı'da çıkan ve söndürülen yangınla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Sakarya'dan Bilecik'e sıçrayan ve bugün büyük oranda kontrol altına alındığı açıklanan yangın ise rüzgarın etkisiyle yeniden büyüdü.

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Çavuşlar köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın nedeniyle Köprübaşı Mahallesi tedbir amacıyla tahliye edildi.

İşte Türkiye'de 23 Temmuz Çarşamba günü çıkan orman yangınları...

Sakarya

Geyve ilçesine bağlı Karaçam ile Nuruosmaniye mahalleleri arasında bulunan Balaban mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, sivil arama kurtarma dernekleri ile ilçe belediyelerinden ekipler sevk edildi.

Dik ve eğimli arazide alevlerle mücadelenin zorluğu nedeniyle bölgeye yangın söndürme uçakları ve helikopterler de yönlendirildi.

YOL TEK TARAFLI ULAŞIMA AÇILDI, 1 MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Yangın nedeniyle kapatılan D-650 kara yolu Adapazarı yönünde ulaşıma açıldı, Bilecik istikametinde trafik akışının kontrollü şekilde sağlandığı bildirildi.

Bu arada Nuruosmaniye Mahallesi, tedbir amaçlı boşaltıldı. Mahalle sakinlerinden Birol Yıldırım, evlerde kimsenin olmadığını söyledi.

Yangının yayıldığını ve söndürme çalışmalarının sürdüğünü belirten Yıldırım, müdahale eden ekiplere teşekkürlerini iletti.

AKYAZI'DAKİ YANGINLA İLGİLİ BİR TUTUKLAMA

Akyazı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alıdı.

Sakarya Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Boztepe Mahallesi Çatalkaya mevkisindeki ormanlık alanda gece saatlerinde çıkan ve ekiplerin çalışması soncu kontrol altına alınan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 1 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bilecik

Sakarya'da ormanlık alanda çıkarak daha sonra Bilecik tarafına sıçrayan ve bugün büyük oranda kontrol altına alındığı açıklanan yangın, rüzgarın etkisiyle yeniden büyüdü.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde dört köyün boşaltılmasına neden olan; büyük oranda kontrol altına alındığı açıklanan, rüzgarın etkisiyle tekrar büyüyen yangının tamamen söndürülmesi için havadan ve karadan çalışmalar devam ediyor.

KARA YOLU ÇİFT TARAFLI TRAFİĞE KAPATILDI

Zaman zaman rüzgarın da etkisiyle ortaya çıkan alevler ve duman nedeniyle Mekece-Bilecik-Bozüyük kara yolu, çift taraflı trafiğe kapatıldı.

Özellikle Vezirhan beldesi yakınlarındaki Paşalar mevkisinde yoğunlaşan alevler nedeniyle Medetli köyü tahliye ediliyor.

​​​​​​​Geniş alanda etkili olan yangın nedeniyle daha önce Bilecik tarafındaki Kızılöz, Büyükyenice, Kazancı ve Borcak köyleri boşaltılmıştı.

Karabük

Safranbolu ilçesi Çavuşlar köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve itfaiyeye bağlı ekipler sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle bölgede yoğun duman oluştu.

Öte yandan Köprübaşı Mahallesi tedbir amacıyla tahliye edildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

Eskişehir

Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale 2’nci günde de sürerken, ekiplerin yoğun çabaları ile alevlerin Afyonkarahisar'a ilerlemesi durduruldu.

Seyitgazi ilçesi Büyükyayla ile Fethiye mahalleri arasında dün orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale etti. Havanın kararmasıyla söndürme helikopterleriyle müdahale durdu.

RÜZGAR YANGINI AFYONKARAHİSAR'A YÖNLENDİRDİ

Rüzgarın etkisiyle komşu il Afyonkarahisar'a doğru yönelen alevlerin ilerlemesini engellemek için sabaha ekipler büyük mücadele verdi.

Ekiplerin çabasıyla alevlerin Afyonkarahisar'a ilerlemesi bir süreliğine durduruldu.

'HABER ALAMADIĞIMIZ ARKADAŞLARIMIZ VAR'

Söndürme çalışmalarına katılarak destek veren Arama Kurtarma Derneği’nin (AKUT) Yönetim Kurulu Başkanı Barış Altan Doğan, Seyitgazi ilçesindeki yangında, tepe noktalarda söndürme çalışmasında yer alan bazı arkadaşlarından haber alamadıklarını söyledi.

Doğan, "Ekibimizin içinden bazı arkadaşlarımız orman alanında kaldılar, onlara ulaşmaya çalışıyoruz. Şu anda ormanlık alanda, yangının bulunduğu kısımda zaten telsiz ve cep telefonu haberleşmesi mümkün değil. Şu anda haber alamadığımız arkadaşlarımız var. Onlarla ilgili olarak Genelkurmay Başkanlığı olmak üzere, başta bakanlıklar nezdinde de çalışmalar başlatıldı" dedi.

Afyonkarahisar

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesindeki orman yangını, rüzgarın da etkisiyle tedbir amacıyla boşaltılan Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyü yakınlarındaki ağaçlara sıçradı.

Kısa sürede insan boyunu aşan alevlerin görüldüğü köyde, yangına 5 helikopterin yanı sıra çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi müdahale etti.

Yangında büyüyen alevlerin yayılması yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından engellendi. Güvenlik nedeniyle tahliye edilen Sarıcaova köyünde ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile soğutma çalışmaları sürdürülüyor.