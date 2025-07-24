Türkiye 24 Temmuz 2025 Perşembe gününde de orman yangınlarıyla mücadele ediyor...

Sakarya, Bilecik, Karabük, Eskişehir ve Afyonkarahisar'da günlerdir devam eden yangınlara müdahale ediliyor.

Bu illerin dışında İzmir ve Manisa başta olmak üzere, Türkiye'nin başka noktalarında da yangınlar çıktı; bu yangınlardan bazıları söndürüldü ya da kontrol altına alındı. An itibarıyla İzmir'de bir yangın daha çıktı.

TÜRKİYE RİSKTE 'KIPKIRMIZI' OLDU

En sıcak günlerini yaşayan Türkiye'de aynı zamanda yurt genelinde yeni yangın tehdidi seviyesi çok yüksek seviyeye geldi.

Avrupa Birliği'nin Copernicus uydu izleme sistemi verilerine göre, 24 Temmuz 2025 Perşembe günü Türkiye haritası kırmızıya döndü.

Özellikle güney kesimleri kırmızı olan bazı noktalarda bu seviye "kritik" ve "aşırı tehlikeli" olarak nitelendiriliyor.

İŞTE ORMAN YANGINLARINDA SON DURUM...

Dün 10 şehit haberiyle yasa boğulan Türkiye'de devam eden ve bugün çıkan yangınlar şöyle...

Sakarya

Geyve'nin Hacılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 20 Temmuz'da başlayan, bir gün sonra Bilecik'in Osmaneli ilçesi sınırını geçen yangının tamamen kontrol altına alınabilmesi için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Söndürme çalışmalarına yöre halkı da traktörlerinin arkasına bağladıkları su dolu tankerlerle destek veriyor.

Şiddetli rüzgarın etkisiyle yer yer alevlerin yeniden yükseldiği bölgede, sabah saatlerinde ulaşıma açılan Sakarya-Bilecik kara yolunun Mekece-Vezirhan arası, orman yangını nedeniyle yeniden geçici olarak trafiğe kapatıldı. Yolu kullanmak isteyenler, alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.

Geniş alanda etkili olan yangın nedeniyle Bilecik tarafındaki Kızılöz, Büyükyenice, Kazancı, Borcak, Medetli, Ciciler ve Selçik köyleri tahliye edilmişti.

Bilecik

Sakarya'dan Bilecik'in Osmaneli sınırlarına sıçrayan ve söndürme çalışmaları devam eden yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, Bursa kent merkezini kapladı.

Rüzgarla yayılan duman, kent geneline sis tabakası gibi çöktü. Yoğun is kokusunun hissedildiği kentte, çatılar ile araçların üzeri külle kaplandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bilecik'te devam eden orman yangını nedeniyle rüzgarın etkisiyle kentte "kül yağışının" gözlemlendiği belirtildi.

Karabük

Safranbolu ilçesi Çavuşlar köyü Mezarlık mevkisindeki ormanlık alanda dün saat 14.42 ile Ovacık ilçesine bağlı Kışla köyü Merkez Mahallesi pazar yeri mevkisinde saat 16.29'da çıkan yangınların söndürülmesi için ekiplerin çalışması devam ediyor.

Yoğun dumanla kaplı bölgede, gündüz helikopter destekli yürütülen söndürme çalışmaları gece boyunca karadan sürdü.

Takviye ekiplerin yönlendirildiği bölgede yangınların söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

10 KÖY BOŞALTILDI

Yangın bölgelerinde dün inceleme yapan Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Merkez, Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde 10 köyün tedbir amaçlı boşaltıldığını bildirmişti.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Alınan bilgiye göre, yangına ilişkin jandarma ekiplerince çalışma yürütüldü.

Muhtarın, yangından kısa süre önce bölgede alkol kullanarak kendisini aradığını ve yangın saatinde bölgede bulunduğunu belirttiği köy sakini B.K.'nin (58) yangını çıkarmış olabileceğini beyan etmesi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

Jandarma ekiplerince köyde yakalanan şüpheli B.K'nin yapılan kontrolde 2,77 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Eskişehir

Seyitgazi ilçesindeki orman yangını rüzgarın etkisiyle her geçen dakika büyüdü. Alevler, Afyonkarahisar'a da sıçradı. İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyü boşaltıldı.

Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yangın bölgesinde öğleden sonra rüzgar yeniden şiddetlendi. Bölgede nem oranı da yüzde 20'ye kadar geriledi. Bu iki durum, yangının kontrol altına alınmasını güçleştiriyor.

ÇİFTÇİLER ÇUKUR AÇTI

Yangının ilerlediği bölgelerdeki bazı çiftçiler, alevlerin ulaşmasını önlemek için tarla sınırlarına traktörlerle çukurlar açtı.

Bazı çiftçiler, daha önce balyaladıkları samanları topladı. Jandarma ekipleri, vatandaşları yangın bölgesinden uzaklaştırdı.

İzmir

Gaziemir ilçesinde ormanda yangın çıktı, alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Sarnıç Mahallesi'ndeki ormanda, saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Alevleri söndürmek için havadan ve karadan çalışma başlatıldı.

DİKİLİ'DE ALEVLER KONTROL ALTINDA

Dikili ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan çöplük alanda dün öğlen saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın daha sonra çevredeki makilik alana sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait helikopter ve arazöz ile Dikili Belediyesine ait itfaiye araçları sevk edildi.

Ekipler, akşam saatlerine kadar havadan ve karadan müdahale etti. Kara ekipleri havanın kararmasıyla çalışmalarını yoğunlaştırdı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Manisa

Yunusemre ilçesinde, yerleşim yerleri, organize sanayi bölgesi ve trafo merkezine yakın bir noktada yangın çıktı.

Yangına kısa sürede müdahale başladı. Ekipler, yangını kontrol altına aldı.

Bolu

Mudurnu ilçesinde Yüzüncü Yıl Kurtlar köyündeki boş bir tavuk kümesinden başlayan yangın kısa sürede ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Mudurnu Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevlere hem karadan hem havadan müdahale edilirken, köy halkı da traktör ve su tankerleriyle söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin yoğun çabası sürüyor.

Ayrıca alevlerin yerleşim alanlarına ulaşmaması için çevre köylerde de tedbirler artırıldı.

Yangın bölgesinde incelemede bulunan Mudurnu Kaymakamı Ceyda Durmaz, ekiplerden bilgi aldı.