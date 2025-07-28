Türkiye haftalardır orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Bugün İzmir Balçova'da çıkan orman yangını Buca'ya da sıçradı; Bursa ve Karabük'teki yangınlara müdahale sürdü.

Bursa

Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda önceki gün başlayan ve Harmancık ilçesine doğru ilerleyen yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Ekiplerce yürütülen yoğun müdahaleyle yangının ilerleyişi durdurulmaya çalışılıyor. Bölge halkı da traktörlerinin arkalarına bağladıkları su dolu tankerlerle ekiplere destek veriyor.

Yangın nedeniyle dün geçici olarak ulaşıma kapatılan Orhaneli-Harmancık kara yolu yeniden trafiğe açıldı.

Bu arada devam eden orman yangınları sebebiyle Bursa semaları yoğun dumanla kaplandı. Orhaneli ve Harmancık ilçelerinin üstündeki duman, dron ile görüntülendi.

MAHALLELİ HENDEK KAZDI

Rüzgarın etkisiyle büyüyen ve aynı anda birçok farklı noktada yükselen alevler, tahliye edilen 60 haneli 200 nüfuslu Çakmak Mahallesi’ne ulaştı.

Söndürme çalışmalarına destek vermek üzere, mahallede bulunan vatandaşlar ile gönüllü ekipler tarafından bölgeden uzaklaştırılırken, mahsur kalanlar için de araçlar mahalleye yönlendirildi.

Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine mahallede geniş güvenlik önlemi alınırken, Harmancık Mahallesi Muhtarı İbrahim Doğan, “Alevler mahalleye çok yaklaştı. Yangının evlere ulaşmaması için, iş makineleriyle mahallenin çevresine hendek kazıp, çember oluşturduk. Arazözlerin gelmesini bekliyoruz. Şu anda zarar gören bir ev yok. Mahallemizdeki küçük ve büyükbaş hayvanları da daha önce çıkarıp, güvenli bölgeye almıştık” dedi.

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında 26 Temmuz'da başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Harmancık ilçesine bağlı kırsal Dutluca, Ilıcaksu, Çamoğlu, Çatalsöğüt ve Çakmak, Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar ve Büyükorhan'ın Gedikler Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edilmiş, yangına ilişkin 1 şüpheli tutuklanmıştı.

Karabük

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 6 gün önce başlayan ve Ovacık ilçesi ile kent merkezine yakın ormanlık alanlara sıçrayan yangınlara karadan müdahale eden Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, yeşil vatanın korunması için çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.

Çoğunlukla sarp, eğimi dik ve yüksek bölgelerde yayılım gösteren yangınlara zorlu araziye rağmen müdahale eden ekipler, 6 gündür günlük 3'er saat uykuyla nöbetleşe çalışarak büyük kararlılık ve azim gösteriyor.

Türkiye'nin farklı illerinden gelen orman kahramanları, adeta evlerine çevirdikleri arazözleriyle zorlu koşullarda verdikleri mücadelede, alevleri kontrol altına aldıkları bölgelerde soğutma çalışmaları yapıyor.

Orman ekipleri, ülkenin akciğerleri olarak tabir edilen doğal zenginliğin korunması için 6 gündür bölgede fedakarca çalışıyor.

YANGINLARA MÜDAHALE SÜRERKEN YENİ BİR YANGIN ÇIKTI

23 Temmuz’da çıkan orman yangını söndürme çalışmaları sürerken, merkeze bağlı Kahyalar köyü yakınlarında ormanda yeni bir yangın çıktı.

Yangın nedeniyle Kale ve Kahyalar köylerinde bazı mahalleler tahliye edildi.

İzmir

Bornova ilçesi Gökdere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 uçak, 7 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle Buca ilçesi sınırlarına geçti. Bazı mahalle sakinleri traktörleriyle su taşıyarak çalışmalara destek verdi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Bu arada Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir Bornova’daki yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Uşak Sivaslı, Kahramanmaraş Onikişubat, İzmir Bornova’da çıkan orman yangınları; hava ve kara araçlarımız ile orman kahramanlarımızın yoğun mücadelesi sonucu tamamen kontrol altına alınmıştır.

Alevlere karşı verdiğimiz mücadele, son ateş sönene dek aralıksız sürecek"