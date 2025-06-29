Türkiye'de havaların ısınmasıyla birlikte sadece son 48 saatte 150 orman yangını çıktı.; ülke genelindeki yangınlarla mücadele de kesintisiz sürüyor.

Geçtiğimiz gün Bilecik-Sakarya sınırı, İzmir ve Balıkesir'de meydana gelen orman yangınları söndürüldü.

Ancak İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçeleri sınırlarındaki yangın, kuvvetli rüzgar nedeniyle yayılarak yerleşim yerlerine sıçradı.

Bu arada Gaziemir'de çıkan orman yangını da Buca ilçesindeki Otokent Galericiler Sitesi'ne de sıçradı.

Bazı bölgelerde evler tahliye edildi, araçlar ateşlere teslim oldu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sakarya, Manisa, İzmir ve Balıkesir'deki orman yangınlarına ilişkin 17 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İşte Türkiye genelinde son 48 saatte meydana gelen ve söndürülen orman yangınları...

Sakarya-Bilecik

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde cuma günü başlayan orman yangını Bilecik’in Gölpazarı ilçesine sıçradı.

Orman yangınları nedeniyle yerleşim yerlerinin tahliye edilmesine karar verildi. Alevlerin ulaştığı birçok köy ve mahallede yaşayanlar köylerinden hayvanlarını da alarak ayrıldı.

Söndürme çalışmalarının sürdüğü Çiftlik köyünde alevlerin sıçradığı tarla ve otlar ise çalışmalara gönüllü olarak katılan derneklerce söndürüldü.

27 Haziran'da çıktıktan sonra Bilecik tarafına sıçrayan ve iki gün süren çalışmalar sonucu bu sabah büyük oranda kontrol altına alınan yangın alanında müdahale sürüyor.

Mersin

Mersin'in Silifke ilçesine bağlı İmamuşağı Mahallesi Boğsak mevkisindeki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü personeli, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 2 söndürme helikopteri ve 11 arazöz yönlendirildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Soğutma çalışması yürütülen bölgede inceleme yapan Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, ekiplerden bilgi aldı.

Yangında yaklaşık 15 dönüm ağaçlık alan zarar gördü.

Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangını ise karadan müdahaleyle söndürüldü.

Manisa

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı kırsal Karaköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün başlayan ve gece boyunca karadan müdahale edilen yangına, günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale yeniden başladı.

Karaköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün başlayan ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Karaköy, Yenice, Dingiller, Çamönü Hasköy, Durasıl, Kabaağaçkıran, Hüseyincik, Küçükhasköy mahalleleri ile Doğankaya Mahallesi'ne bağlı Hancılar mezrası tedbir amaçlı tahliye edilmiş, Akhisar-Gördes yolu trafiğe kapatılmıştı.

Bölgede arıcılık yapan bir şüpheli, taksirle yangına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Aydın

Didim ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına 4 helikopter, 3 uçak ve 11 arazözle müdahale edildi.

Kontrol altına alınan yangında 20 hektarlık alan zarar gördü.

Mardin

Nusaybin ilçesinin kırsal İlkadım ve Akarsu mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye Mardin Orman İşletme Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için helikopter desteğiyle müdahalelerini sürdürüyor.

Osmaniye

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Sarıtanışmanlı köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 2 söndürme helikopteri, 2 uçak, 12 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ile 100 personel sevk edildi.

Ekiplerin 3 saat süren havadan ve karadan müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle 20 dekarlık ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

İstanbul

Pendik'te Aydos Ormanı’nda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında yaklaşık 2 dönümlük alan zarar gördü.

Yangın saat 17.45 sıralarında Velibaba Mahallesi Aydos Ormanı’nda başladı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler geldi.

Ekiplerin yaklaşık bir saat süren müdahalesi ile alevler kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 2 dönümlük alan zarar gördü. Soğutma çalışmalarının ardından yangın büyümeden söndürüldü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Antalya (Devam ediyor)

Antalya'nın Aksu ilçesinde 2 ayrı bölgede çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Yurtpınar ve Fettahlı mahallelerinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sera ve yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangınlara, ilk etapta 2 uçak, 3 helikopter, 11 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı ve çok sayıda yangın işçisi ile müdahale ediliyor.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir (Devam ediyor)

İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçeleri sınırlarında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Menderes'in Kuyucak ile Seferihisar'ın Orhanlı Mahalleleri sınırlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Orman Genel Müdürlüğüne ait ekipler sevk edildi.

Ekipler, kuvvetli rüzgarın etkili olduğu bölgede yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.

Gaziemir ilçesinde çöplükte başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Beyazevler Mahallesi yakınlarındaki çöplük alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle alevler ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 1 helikopter, 3 arazöz ve 1 su ikmal aracı ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın Buca ilçesindeki Otokent Galericiler Sitesi'ne de sıçradı.