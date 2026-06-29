Yurt genelinde sıcak havalar etkisini artırmaya devam ederken birçok ilden orman yangını haberleri gelmeye başladı.

Çanakkale, Bursa, İzmir ve Adana'da çıkan orman yangınlarına Orman Bölge Müdürlüğü (OGM) ile itfaiye ekipleri havadan ve karadan müdahalede bulundu.

Ekiplerin çalışması sonucu Çanakkale ve Adana'daki yangınlar kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor; Bursa ve İzmir'de ise söndürme çalışmaları devam ediyor.

Bursa (Devam ediyor...)

Osmangazi ilçesine bağlı Gökçeören Mahallesi'ndeki bir ağılda saat 15.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Ağılda bulunan balyaların da tutuştuğu yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede ormana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangına 76 personel, 1 İHA, 2 helikopter, 8 arazöz, 3 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı, 1 dozer ve 8 hizmet aracıyla karadan ve havadan müdahale sürüyor.

Öte yandan, ağıldaki bazı büyükbaş hayvanların öldüğü öğrenildi.

İzmir (Devam ediyor...)

Alınan bilgiye göre, Dikili ilçesinde Çandarlı Mahallesi yakınlarındaki ziraat alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle makilik alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 5 helikopter, 23 arazöz ve 2 dozer ile itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Adana (Kontrol altına alındı)

İmamoğlu ilçesine bağlı Hacıhasanlı Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle çevredeki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve ilçe belediyesi ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin, havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı; bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Çanakkale (Kontrol altına alındı)

Merkeze bağlı Musaköy ve Kızılkeçili köyleri arasındaki orman dışı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın meydana geldi.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler ormanlık alanda ilerlemeye başladı.

Haber verilmesi üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi.

Köy sakinleri de tankerlerle su taşıyarak yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.