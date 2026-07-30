Türkiye'nin dört bir yanında can damarlarımız ormanlarda yangın çıktı.

Şiddetli rüzgar ve sıcak hava nedeniyle bazı bölgelerde yangınların kontrol altına alınması güçleşirken ekipler havadan ve karadan müdahalelerini sürdürüyor.

YANGINLARDA SON DURUM

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da dünden bu yana yurt genelinde 110'u orman dışı olmak üzere 169 yangına müdahale edildiğini ve bunlardan 163'ünün tamamen kontrol altına alındığını aktardı.

Yumaklı beş ilde devam eden altı yangında ise; Mersin Gülnar ve Muğla Seydikemer yangınları büyük ölçüde kontrol altına alındığını; Antalya Alanya ve Muğla Fethiye yangınlarının enerjisinin düşürüldüğünü bildirdi.

Bakan ayrıca Aydın Çine ve Balıkesir Gömeç'teki yangınları kontrol altına almak için ekiplerimizin havadan ve karadan müdahaleleri yoğun şekilde sürdüğünü ifade etti.

İşte angın bölgelerinden son durum…

Aydın

Alınan bilgiye göre, Çine ilçesinde Kavşıt mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Muğla Fethiye

Fethiye ilçesinde Yeşilüzümlü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda gece saatlerinde çıkan ve öğle saatlerinde havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alınan yangın, bölgede rüzgarın şiddetlenmesi üzerine yeniden alevlendi.

Yangına, bölgede soğutma çalışmalarını sürdüren ekiplerin yanı sıra çok sayıda orman işçisi ile hava araçları müdahale ediyor.

Ekiplerin, yangını yeniden kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Muğla Seydikemer

Bayır Mahallesi'nde dün başlayan ve ardından geniş bir alana yayılan yangına, gece boyunca karadan müdahale edildi.

Yangına, günün ilk ışıklarıyla havadan müdahaleye de yeniden başlandı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Yangın bölgesinde sütçülükle uğraşan bazı vatandaşlar, kendi araçlarıyla yangın söndürme havuzlarına su taşıdı.

Bölgede yaşayan Onurcan Taşçı, AA muhabirine, yangın nedeniyle sütçülüğü bıraktıklarını ve yangın için seferber olduklarını söyledi.

Yangının olduğu bölgelere su taşıdıklarını anlatan Taşçı, "Gece gündüz demeden su taşıyoruz. İtfaiyeci arkadaşlarımıza bir faydamız dokunursa ne mutlu bize. Yangın söndürme havuzlarını da dolduruyoruz. Dünden bu yana aralıksız 50-60 sefer yapmışızdır" dedi.

Antalya Alanya

Sapadere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışma yürütüyor.

Balıkesir Sındırgı

İlçeye bağlı kırsal Karakaya ve Gölcük mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, alevleri havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına almaya çalışıyor.