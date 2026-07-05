Yurt genelinde sıcak hava dalgası etkisi artırmaya devam ederken illerden orman yangını haberleri geliyor.

Balıkesir'in üç noktası ile Kütahya ve Diyarbakır'daki yangınlara Orman Bölge Müdürlüğü (OGM) ile itfaiye ekipleri havadan ve karadan müdahalede bulundu.

Ekiplerin çalışması sonucu Balıkesir'in Kepsut ve Karesi ilçeleri ile Kütahya ve Diyarbakır'daki yangınlar kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor; Balıkesir Altıeylül'deki yangına müdahale sürüyor.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesi (devam ediyor)

Kırsal Bereketli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle yayılan alevler, Bereketli Mahallesi'nde çok sayıda büyükbaş hayvanın bulunduğu bir çiftliğin samanlık bölümüne sıçradı.

Samanlıktaki yangını müdahaleyle söndüren ekipler, alevlerin çiftlik geneline yayılmasını engelledi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Balıkesir'in Kepsut ilçesi (Kontrol altına alındı)

Kırsal Karaağaç Mahallesi'ne yakın bölgedeki arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, daha sonra ormana sıçradı.

İhbarlar üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangın, büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Bölgedeki söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.

Balıkesir'in Karesi ilçesi (Kontrol altına alındı)

Ortaca ve Kavaklı mahalleleri bölgesinde de orman dışı alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle yayıldı. Alevler, ZSR Mühimmat Fabrikası bölgesine doğru genişledi.

Yangına; Orman Bölge Müdürlüğü arazöz ve hava araçları, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 9 itfaiye aracı, 2 su tankeri, 1 iş makinası, 1 Karesi Belediyesi 1 su tankeri, BASKİ 3 su tankeri, 1 iş makinesi ile müdahale etti.

Yangın, 1,5 saatlik çaba sonucu kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kütahya (Kontrol altına alındı)

Şaphane ilçesinde Kızılkoltuk köyündeki bir evde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek yakındaki ormanlık alana sıçradı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ile Gediz ve Şaphane belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan 11 arazöz, 2 helikopter, yaklaşık 100 personel ile köylülerin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı.

Yaklaşık 3 hektar alanda etkili olan yangın bölgesinde, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Diyarbakır (Kontrol altına alındı)

Çüngüş ilçesi Kırsal Geçit Mahallesi yakınlarında bulunan Mırgan Yaylası'nda sabah saatlerinde meşe ağaçlarının bulunduğu alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğünden 15 personel, arazöz ve 3 ilk müdahale aracı ile bazı belediyelerin itfaiye ekiplerinin desteğiyle yangına müdahale edildi.

Jandarma ekipleri ve mahalle sakinlerinin de destek verdiği yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.