Temmuz 2026'daki UNESCO Dünya Miras Komitesi toplantısında, Türkiye'nin listeye yeni bir dünya mirası daha eklemesine kesin gözüyle bakılıyor. Dicle ve Fırat vadilerindeki beşinci UNESCO sitesi olmaya aday Zerzevan Kalesi ve Mithraeum, insanlık tarihinin en gizemli ve savaşçı tarikatlarından birinin, riteslerinin dünyaya kapalı olduğu sanılan karanlıkta kalmış ayinlerine ışık tutuyor. Bu adaylık, ülkenin az ziyaret edilen Güneydoğu bölgesine olan ilgiyi ateşleyecek.

Roma İmparatorluğu'nun Gizli Mabedi

Dicle Üniversitesi'nden Prof. Aytaç Coşkun liderliğindeki kazılar, Roma İmparatorluğu'nun en iyi korunmuş ve belki de en eski Mithras tapınaklarından (Mithraeum) birini gün yüzüne çıkardı. Prof. Coşkun, Zerzevan Kalesi'ndeki son kazılar, Roma İmparatorluğu sınırlarındaki en iyi korunmuş ve belki de en eski Mithras kutsal alanlarından birini ortaya çıkardı, bu hem yurt içinde hem de uluslararası alanda büyük yankı uyandırdı" diyor. Site, 2020'den beri UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alıyor.

Coşkun, "Dünyada çok sayıda Mithras tapınağının varlığı bilinmesine rağmen, günümüze çok azı ulaşabildi," diye ekliyor. "Törenler büyük bir gizlilik içinde yürütülürdü ve inançla ilgili bilgiler sadece tarikata ait olanlarla paylaşılırdı, bu nedenle arkeolojik buluntular bu gizemli mezhebi anlamamıza yardımcı olmak açısından büyük önem taşıyor."

Zerzevan Kalesi'nin Gün Yüzüne Çıkan Sırları

2014 yılında kazıların başlamasından bu yana, arkeologlar kalenin yaklaşık 60 dönümlük bölümünü ortaya çıkardı. Bunlar arasında 20 metre yüksekliğinde bir gözlem kulesi ve bir zamanlar 15 metre yüksekliğe kadar uzanan devasa surların kalıntıları bulunuyor. Tepedeki sitenin sadece bir kısmı keşfedilmiş olsa da, araştırmacılar bir kilise, idari binalar, depolar ve konut alanlarını belgeledi.

Bu yıl duyurulan keşifler arasında, Coşkun'un "mühendislik harikası" olarak nitelediği, 63 devasa yeraltı sarnıcı ve kale duvarlarının ötesine su taşıyan kanallardan oluşan sofistike bir su depolama ve taşıma sistemi de yer alıyor.

Roma Dünyasını Saran Savaşçı Güneş Tanrısı İnancı

Ancak dünyayı asıl cezbeden, 2017'de keşfedilen Mithras tapınağı ve onun sunduğu ipuçları. İran kökenli ve antik bir Hint-Pers güneş tanrısına adanmış olan, sadece erkeklere açık, militarist inanç—Roma dünyasını M.S. 1. ve 4. yüzyıllar arasında fırtına gibi sardı. Bu inanç, Hristiyanlığın yayılmasıyla yasaklandı. Duvarlardaki boğa oymaları, kurban kancaları ve kan havuzları, vahşi hayvan kurban etme törenlerinin kanıtı olarak duruyor.

Turizm Patlaması Kapıda: Yeni Ziyaretçi Merkezi Açılıyor

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz, "Kazı ve restorasyon çalışmaları devam ederken Zerzevan Kalesi ve Mithraeum'a olan ziyaretçi ilgisi son yıllarda önemli ölçüde arttı," diyor. "Eğer Zerzevan Kalesi ve Mithraeum UNESCO Dünya Miras Listesi'ne tescil edilirse, bölgeye gelen ziyaretçi sayısında önemli bir artış yaşanacak." Bu artan ziyaretçi sayılarını göz önünde bulundurarak, sitede iyileştirmeler yapılıyor. Bunlar arasında, bu bahar açılması planlanan yeni bir ziyaretçi merkezi de bulunuyor.

12 Bin Yıllık İnsan Heykeli ve Taş Tepeler

Bölge, sadece Roma dönemiyle sınırlı değil. Neolitik döneme ait Taş Tepeler ağı (Göbeklitepe, Karahan Tepe vb.), tarih anlayışımızı kökten değiştiriyor. Karahan Tepe'deki kazılar, 2026'da tamamlanması planlanan yükseltilmiş yürüyüş yolları, döşeli yollar ve koruyucu çatı ile ziyaretçilere çok daha erişilebilir hale gelecek. Sayburç'ta ise, 2025'te bulunan ve detaylarıyla bilim insanlarını şaşkına çeviren 12 bin yıllık insan heykeli için yeni bir müze açılıyor.

Stonehenge'den 7 bin, piramitlerden 9 bin yıl önce burada büyük yerleşimler kurulmuş, tarım yapılmış ve anıtsal tapınaklar inşa edilmiş. Taş Tepeler halkı, bu muazzam yapıları kurduktan sonra, tıpkı gelişleri gibi gizemli bir şekilde arkalarında hiçbir iz bırakmadan, her şeyi tonlarca kum ve taşla gömerek gitmişler.

Güneydoğu Anadolu'da Lezzet ve Tarih Yolculuğu

Kültürel zenginlik, sadece arkeolojik alanlarla sınırlı değil. UNESCO Kreatif Gastronomi Şehri Gaziantep, kebapları, baklavası ve 2025'te ziyaretçi rekoru kıran Zeugma Mozaik Müzesi ile büyülüyor. Diyarbakır'ın UNESCO miras listesindeki bazalt surları, Mardin'in taş konakları ve Şanlıurfa'nın tarihi çarşıları ile Gümrük Han'daki menengiç kahvesi, ziyaretçileri unutulmaz bir lezzet ve tarih yolculuğuna çıkarıyor.

Mezopotamya Ekspresi Geri Dönüyor

Bu bahar, Ankara'dan Diyarbakır'a uzanan 1050 kilometrelik Mezopotamya Ekspresi de geri dönüyor. Bu tren seferleri, sadece başkent ile Güneydoğu arasında bir köprü kurmakla kalmıyor, aynı zamanda medeniyetin beşiği olan bu topraklara ziyaretçilerin geri dönüşünü simgeliyor.