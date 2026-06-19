Türkiye'de akıllı ulaşım ve belediye hizmetleri kapsamında yürütülen çalışmalara bir yenisi eklendi. Samsun'da toplu taşıma kullanıcılarının duraklarda geçirdiği süreyi daha verimli hale getirmek amacıyla yeni bir uygulama başlatıldı. Proje kapsamında, belirlenen otobüs duraklarına cep telefonlarıyla bağlantı kurulabilen ses sistemleri entegre edildi.

YOLCULAR KENDİ ÇALMA LİSTELERİNİ AÇABİLİYOR

Yeni sistemle birlikte durakta otobüs bekleyen yolcular, akıllı telefonlarını duraktaki ses mekanizmasına bağlayabiliyor. Kullanıcılar bu bağlantı sayesinde kendi belirledikleri müzikleri durak genelinde dinleme imkanına sahip oluyor. Uygulamanın, özellikle yoğun saatlerde duraklarda oluşan bekleme süresini daha konforlu hale getirmesi hedefleniyor.

AKILLI ULAŞLIM TEKNOLOJİLERİNE YENİ BİR BOYUT

Son yıllarda kentlerde yaygınlaşan;

Ücretsiz internet hizmeti,

Telefon şarj üniteleri,

Dijital bilgilendirme ekranları

gibi akıllı durak çözümlerine, Samsun'daki bu uygulamayla birlikte ses sistemleri de dahil edilmiş oldu. Yetkililer, teknoloji destekli ulaşım projeleri kapsamında hayata geçirilen bu sistemin, ilerleyen dönemde kentin farklı noktalarında da yaygınlaştırılabileceğini ifade ediyor.

KULLANICILAR UYGULAMANIN YAYGINLAŞMASINI İSTİYOR

Kısa sürede sosyal medyada da yer bulan uygulamaya özellikle genç yolcular ilgi gösteriyor. Durakları sadece birer bekleme alanı olmaktan çıkarıp sosyal bir alana dönüştürmeyi amaçlayan bu yenilik sonrası, kentteki toplu taşıma kullanıcıları sistemin diğer yoğun duraklara da kurulması yönündeki taleplerini dile getiriyor.