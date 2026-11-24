Türkiye'de araçların bir yılda yaptığı toplam kilometre belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ait Taşıt-Kilometre İstatistikleri'ni açıkladı. Veriler, Türkiye'deki motorlu kara taşıtlarının kullanımına ilişkin dikkat çeken sonuçları beraberinde getirdi. Bir yılda kat edilen toplam mesafe artarken otomobillerin yıllık ortalama kilometresi geriledi. Yakıt türlerine göre yapılan incelemede ise dizel otomobiller ilk sıradaki yerini korudu.

TÜİK verilerine göre, Türkiye'de trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarının 2025 yılında yaptığı toplam mesafe, bir önceki yıla kıyasla yüzde 3,2 artarak 395 milyar 264 milyon kilometreye ulaştı. Aynı dönemde trafiğe kayıtlı taşıt sayısındaki artış yüzde 7,8 olarak kayıtlara geçti.

Taşıt türlerine göre kilometre dağılımında otomobiller ilk sırada yer aldı. Toplam mesafenin yüzde 57,7'si otomobiller tarafından kat edildi. Kamyonetler yüzde 19,1, motosikletler yüzde 8,3 ve çekiciler yüzde 5,7 pay aldı. Kamyonların payı yüzde 3,7 olurken minibüsler yüzde 3,3, otobüsler yüzde 1,8 ve özel amaçlı taşıtlar yüzde 0,5 seviyesinde kaldı.

DİZEL OTOMOBİLLER İLK SIRADA

Otomobillerin yaptığı toplam kilometre yakıt türlerine göre değerlendirildiğinde dizel araçlar liderliğini sürdürdü. 2025 yılında otomobillerin katettiği toplam mesafenin yüzde 37,2'si dizel motorlu araçlara ait oldu. Benzinli otomobiller yüzde 29,4'lük payla ikinci sırada yer alırken LPG'li araçlar yüzde 27'lik oranla üçüncü oldu. Hibrit otomobillerin toplam mesafedeki payı yüzde 4,3, tamamen elektrikli otomobillerin payı ise yüzde 2,1 olarak hesaplandı. Dizel araçların liderliği devam etse de kullanım payında gerileme yaşandı. 2024 yılında otomobillerin yaptığı toplam kilometrenin yüzde 39,4'ü dizel araçlara aitti. Bir yılda dizelin payı 2,2 puan düşerken elektrikli otomobillerin payı 1,1 puan yükseldi.

OTOMOBİLLERİN YILLIK KİLOMETRESİ GERİLEDİ

Otomobillerin 2025 yılında yaptığı yıllık ortalama mesafe 13 bin 581 kilometre olarak belirlendi. Bu rakam, 2024 yılında kaydedilen 13 bin 859 kilometrenin altında kaldı. Taşıt türleri arasında yıllık ortalama kilometrede ilk sırayı çekiciler aldı. Bu araçların bir yılda katettiği ortalama mesafe 65 bin 479 kilometre oldu. Otobüsler 33 bin 263 kilometreyle ikinci, minibüsler ise 24 bin 257 kilometreyle üçüncü sırada yer aldı. Kamyonların yıllık ortalaması 21 bin 812 kilometre, özel amaçlı taşıtların 17 bin 649 kilometre ve kamyonetlerin 15 bin 758 kilometre olarak hesaplandı. Motosikletler ise 4 bin 913 kilometreyle en düşük yıllık ortalamaya sahip taşıt türü oldu.

TAŞIT SAYISI ARTTI, KİLOMETRE AZALDI

Taşıt sayısındaki artış ile araçların yaptığı toplam mesafe her türde aynı yönde değişmedi. 2025 yılında motosiklet sayısı yüzde 13,5 yükselmesine rağmen bu araçların katettiği toplam mesafe yüzde 1,7 azaldı. Otobüslerde de benzer bir durum yaşandı. Otobüs sayısı yüzde 1 artarken toplam kilometre yüzde 4,2 geriledi. Otomobillerde ise taşıt sayısı yüzde 7, toplam kat edilen mesafe yüzde 4,6 arttı. Özel amaçlı taşıtlar yüzde 6,9 ile kilometre artışında ilk sırada yer aldı. Çekicilerde yüzde 3,2, kamyonetlerde yüzde 2,8, kamyonlarda yüzde 2,5 ve minibüslerde yüzde 0,4 artış kaydedildi.

EN FAZLA MESAFEYİ 10-14 YAŞ GRUBUNDAKİ ARAÇLAR YAPTI

Araçların yaş gruplarına göre kullanımında 10-14 yaş aralığındaki taşıtlar öne çıktı. Bu gruptaki araçlar, 2025 yılında kat edilen toplam mesafenin yüzde 20,7'sini oluşturdu. Söz konusu yaş grubunun toplam taşıt filosu içerisindeki payı ise yüzde 18,8 olarak belirlendi. Mesafe dağılımında 5-9 yaş grubundaki araçlar yüzde 18,4, 2-4 yaş grubundakiler yüzde 18,3 pay aldı. 0-1 yaş aralığındaki taşıtların payı yüzde 12,7, 25 yaş ve üzerindeki araçların payı yüzde 12,3 oldu. 15-19 yaş grubunun payı yüzde 11, 20-24 yaş grubunun payı ise yüzde 6,7 olarak kaydedildi.

Otomobiller özelinde yapılan incelemede ise en fazla kilometrenin 5-9 yaş aralığındaki araçlar tarafından yapıldığı görüldü. Bu grubun toplam mesafedeki payı yüzde 20,7 oldu. 10-14 yaş grubundaki otomobiller yüzde 20,3, 2-4 yaş grubundakiler yüzde 16,9 pay aldı. 25 yaş ve üzerindeki otomobillerin payı yüzde 14,8 olarak hesaplanırken 0-1 yaş grubundaki araçların payı yüzde 11,3'te kaldı. 15-19 yaş grubunun payı yüzde 9,4, 20-24 yaş grubunun payı ise yüzde 6,6 oldu.