Avrupa Birliği'nin (AB) 2035 yılından itibaren içten yanmalı motor ve hibrit araç üretimini yasaklamaya yönelik 2022 tarihli kararı, Almanya ve Fransa'nın vardığı uzlaşmayla revize ediliyor.

Berlin ve Paris yönetimleri arasında yürütülen uzun müzakerelerin ardından hazırlanan ortak öneriye göre, otomotiv üreticileri 2035 sonrasında da yeni içten yanmalı ve hibrit araçları cezai yaptırımla karşılaşmadan piyasaya sunmaya devam edebilecek.

Türkiye'deki otomotiv sektörünü Avrupa'ya entegre etmesi planlanan uzlaşma, Türkiye'de üretilen araçların 'Avrupa'da üretildi' damgası almasını sağlayacaktı.

Bu durum, araçların Avrupa'da çok daha uygun fiyatlara alınmasını ve tercih edilmesini planlıyordu. Almanya, Türkiye'nin girişime katılmasını destekliyordu.

Ancak Macron'un hamlesi bunun önüne geçti. Türkiye, bu hamleden sonra girişme alınmayacak.

MÜTTEFİK ÜLKELER DIŞARIDA KALDI

Almanya, uzlaşma sürecinde sanayi teşvikleri hususunda Fransa'nın yaklaşımını kabul ederek taviz verdi.

Buna göre devlet desteklerinin ilkesel olarak yalnızca AB üyesi ülkeler, Birleşik Krallık ve Avrupa Ekonomik Alanı'nda üretilen araçlarla sınırlandırılması planlanıyor.

Almanya'nın daha önce savunduğu esnek modelin rafa kalkmasıyla Türkiye, Fas, Japonya ve Güney Kore gibi ticaret ortakları teşvik kapsamının dışında kaldı.

Japon otomotiv üreticisi Toyota'nın Avrupa Birimi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İngiltere'nin bu düzenlemeye dahil edilmesine yönelik her türlü görüşmeyi memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak anlaşmanın, Türkiye ve Japonya gibi güvenilir ortakları da kapsayacak şekilde genişletilmesini görmek isteriz." "Bu ülkelerle sürdürülecek yakın iş birliği, Avrupa otomotiv sanayisinin rekabet gücünü destekleyebilir. Özellikle batarya üretimi gibi geleceğe yönelik kritik yatırım kararları, daha geniş bir kapsayıcılıktan fayda sağlayacaktır"

BOLAT'TAN KRİTİK UYARI

Türkiye, uzun süredir Sanayi Hızlandırma Yasası kapsamında Avrupa sanayisi için belirlenen şartlara üretici ülke sıfatıyla dahil olmayı hedefliyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Brüksel'deki temaslarının ardından Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin AB'nin "Made in Europe" planına entegre edilmesi gerektiğini, aksi bir dışlanmanın her iki tarafın ekonomisine de zarar vereceğini ifade etmişti.

Haziran ayında yasağın gevşetilmesine karşı çıkan Fransa'nın pozisyonunu değiştirmesiyle birlikte, yeni önerinin AB Konseyi'nde çoğunluk desteği alması bekleniyor.

DİĞER SEKTÖRLERE DE GELECEK

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Brüksel'deki AB zirvesi marjında konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Böylece içten yanmalı motor yasağı artık tarihe karışmış olacak" ifadelerini kullandı ve diğer üye ülkelerden de olumlu geri dönüşler aldıklarını belirtti.

Fransa'nın "Made in Europe" yaklaşımını, Avrupa Komisyonu'nun mart ayında duyurduğu Sanayi Hızlandırma Yasası (IAA) kapsamındaki çelik, çimento ve yeşil teknolojiler gibi stratejik alanlara da taşımak istediği belirtiliyor.

Alman haber ajansı dpa'ya konuşan Fransa Cumhurbaşkanlığı'ndan bir yetkili, otomotiv için uzlaşılan kuralların IAA altındaki diğer sektörlerde de geçerli olmasını arzu ettiklerini bildirdi.