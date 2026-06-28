Brezilya basınından Globo'nun haberine göre Türkiye'de Iğdır FK forması giyen Yeşil Burun Adaları Kaptanı Ryan Mendes, Yeni Zelanda'da tecavüz suçlamasıyla soruşturuluyor.

Habere göre olay; Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nın 27 Mart'ta, 2026 Dünya Kupası hazırlıklarını Yeni Zelanda'da sürdürdüğü sırada meydana geldi. Şikayette bulunan kadının Brezilyalı olduğu ancak Yeni Zelanda'da yaşadığı belirtildi. Kadının; Yeni Zelanda Futbol Federasyonu tarafından Yeşil Burun Adaları Milli Takımı için tercüman ve operasyon asistanı olarak işe alınan bir çalışan olduğu vurgulandı.

"TOPLANTI' DİYE DAVET EDİLDİ"

İddia edilen olayın, Yeşil Burun Adaları'nın Şili ile oynadığı hazırlık maçının oynandığı 27 Mart'ta meydana geldiği ifade edildi.

Haberde; kadının ifadesi şöyle yer aldı:

"Şili ile yapılan hazırlık maçının ardından polise şikayette bulunan kadın, otelde temsilci için ayrılmış odalardan birinde bir toplantıya davet edilmiş ve tercümanlık yapacağını düşünerek katılmıştır. Ancak bunun sosyal bir toplantı olduğunu görünce kendini iyi hissetmediği için odaya geri dönmüştür. Odaya girdikten sonra kapıya birinin vurduğunu duyduğunu ve iş başvurusu olduğunu düşünerek kapıyı açtığını hatırlıyor."

Olay ise şu şekilde aktarıldı: "Ryan Mendes odaya girdi, kadına fiziksel olarak saldırdı, boğazından yakaladı, dövdü ve ısırdı; kadın kendini savunmaya çalışırken de cinsel saldırıda bulundu."