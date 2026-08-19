Cumhuriyet'te yer alan habere göre, önümüzdeki ay başlayacak olan yeni akademik yıl öncesinde vakıf üniversitelerindeki yüksek öğrenim harçları velilerin bütçesini zorluyor. Başkent Ankara’daki vakıf üniversitelerinde yer alan ücretli programların yıllık ortalama maliyeti 1 milyon 250 bin liraya kadar ulaşarak rekor kırdı.

21 BİNİ AŞKIN KONTENJAN BOŞ KALDI

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) yerleştirme sonuçlarına göre, vakıf üniversitelerinin lisans programlarında bulunan 99 bin 638 kişilik toplam kontenjana 77 bin 827 aday yerleşti. Yüksek ücretlerin de etkisiyle 21 bin 811 kontenjanın dolmadığı kaydedildi.

AVRUPA BAŞKENTLERİNDE EĞİTİM MALİYETİ DAHA DÜŞÜK

Türkiye’deki yüksek fiyat artışlarına karşın Avrupa ülkelerindeki özel üniversitelerin yıllık maliyetleri çok daha erişilebilir seviyelerde seyrediyor. Avrupa’nın önde gelen başkentlerindeki özel yükseköğretim kurumlarının ortalama yıllık harç tutarları şu şekildedir:

Madrid (İspanya): 15 bin euro (Yaklaşık 825 bin TL)

Roma (İtalya): 13 bin 500 euro (Yaklaşık 750 bin TL)

Varşova (Polonya): 4 bin euro (Yaklaşık 220 bin TL)

Vilnius (Litvanya): 3 bin 725 euro (Yaklaşık 205 bin TL)