Özel bir bankanın Güneşli Şubesi’nde portföy yöneticisi olarak görev yaparken 2009-2011 yılları arasında yetkilerini kötüye kullanarak 7 kişinin hesabından yaklaşık 1.8 milyon dolar çalan Derya Dikici, 13 yıl sonra ABD’de yakalandı.



Derya Dikici

SUÇLARI REDDETTİ

2011 yılında hakkında “nitelikli zimmet” suçlamasıyla soruşturma açıldığını fark edip ABD’ye kaçan ve Nisan 2024’te Boston’da gözaltına alınan Dikici, iade yargılamasında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Mahkemede suçlamaları reddeden Dikici, usulsüz işlemleri kendi iradesiyle yapmadığını öne sürdü. Paraları, petrol şirketi sahibi O.A.’nın baskısı ve yönlendirmesiyle bu kişinin ailesine ait hesaplara aktardığını iddia etti.



Şirket sahibi O. A.

‘TEHDİT ALDIM’

Kaçış sebebinin zimmet suçlaması değil, batan paralar yüzünden söz konusu aileden gördüğü ölüm tehditleri olduğunu belirten Dikici, mahkemeye telefon kayıtlarını sundu. Federal Mahkeme, sunulan yeni deliller doğrultusunda Dikici’nin tutukluluğunu kaldırarak ev hapsine çarptırdı.