Bir dönem İstanbul’un tekstil ve ticaret merkezlerinden biri olan Laleli, 1990’lı yıllarda özellikle Rusya ve Balkan ülkelerinden gelen alışveriş turistlerinin uğrak noktasıydı. Günün her saati hareketliliğin yaşandığı semtte, mağazalardan alınan tekstil ürünleri bavullara ve kolilere dolduruluyor, farklı ülkelerde yeniden satışa sunuluyordu.

Aradan geçen yıllarla birlikte Laleli’nin ticari görünümü büyük ölçüde değişti. Artan üretim ve işletme maliyetleri, talepteki düşüş ve semtin eski marka değerini kaybetmesi, bölgedeki tekstil ticaretini de olumsuz etkiledi. Çok sayıda esnaf kepenk indirirken bazı işletmeler faaliyetlerini Mısır’a taşıdı. Bazı tüccarlar ise Balkanlar ve Kuzey Afrika gibi yeni pazarlara yöneldi.

VİTRİNLER BOŞALDI KİRALIK İLANLARI ÇOĞALDI

Bir dönem alışveriş yapmak için gelen turistlerin oluşturduğu yoğunlukla dikkat çeken Laleli’nin sokaklarında bugün daha sakin bir tablo görülüyor. Geçmişte ürünlerle dolup taşan mağazaların yerini boş vitrinler ve kiralık ya da devren satılık iş yeri ilanları almaya başladı.

Sektördeki rekabetin artması ve Laleli’nin geçmişte sunduğu fiyat avantajını kaybetmesi, alışveriş rotalarının da değişmesine neden oldu. Özellikle Rusya ve Orta Asya’dan gelen alıcıların bölgeye ilgisinin azalması, tekstil ticaretinde faaliyet gösteren işletmeleri yeni pazar arayışlarına itti.

“GECE GÜNDÜZ DOLAR GEÇERDİ”

Laleli’de uzun yıllardır esnaflık yapan bir isim, semtin geçirdiği dönüşümü, "Eskiden burada gece gündüz dolar geçerdi. En yoğun olduğumuz dönemde 40 bin kişi buradan ekmek yiyordu. Şimdi kapımızı çalan yok. Çoğu dükkanda ya istifa mektupları ya da devir ilanları asılı" sözleriyle anlattı.

ESKİ HAREKETLİLİĞİN GERİ GELMESİ BEKLENİYOR

Küresel tekstil piyasasındaki rekabetin giderek sertleşmesi, maliyetlerin yükselmesi ve ticaret rotalarının değişmesi Laleli’deki işletmeleri zorlayan başlıca unsurlar arasında yer alıyor.

Bir zamanlar bavul ticaretinin simge merkezlerinden biri olan semt, bugün eski hareketliliğini yeniden kazanmanın yollarını arıyor.